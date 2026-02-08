Colombia y Ecuador establecen condiciones para levantar sanciones comerciales

Ecuador y Colombia expusieron el viernes sus condiciones para terminar con la guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo entre los dos países.

Estas naciones vecinas se impusieron aranceles mutuos del 30% desde el 1 de febrero, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a Colombia de una gestión deficiente para combatir al crimen organizado en la frontera.

La disputa se agravó cuando Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Al cierre de la cita en Quito, las cancillerías de ambos países señalaron que su meta es reforzar la seguridad en la frontera para combatir al “crimen organizado” en la línea fronteriza de unos 600 km, plagada de guerrillas y narcotraficantes.

En el encuentro, Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles, pero Quito respondió que “evaluará esta solicitud en una etapa posterior”, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

Ecuador detalló las propuestas de ambas naciones y rechazó que Colombia “pretenda atribuir la responsabilidad” a Quito por el “desacuerdo” en torno a los aranceles.

Las condiciones incluyen acciones de Colombia para erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica a Ecuador.

Quito, de su lado, aceptó “revisar la tarifa del uso del oleoducto”, según la cancillería ecuatoriana.

Agregó que ambos países convinieron “levantar las medidas arancelarias en cuanto se firme un Acuerdo” sobre las propuestas expuestas en esta primera ronda de negociaciones.

El encuentro privado se desarrolló en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, en el norte de Quito.

La negociación “no ha terminado con temas y soluciones concretas”, pero va por “buen camino”, expresó la canciller colombiana Rosa Villavicencio en un video.

La jefa de diplomacia de Colombia estuvo acompañada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros funcionarios de gobierno.

Noboa ordenó el alza de impuestos a las importaciones desde Colombia como compensación por los recursos invertidos en defender la frontera, pero su homólogo Gustavo Petro rechaza las acusaciones de una supuesta falta de cooperación en seguridad.

Tras una reciente visita a Washington, Petro dijo que el presidente estadounidense Donald Trump aceptó mediar con su aliado Noboa para desescalar las tensiones.

En medio de las tensiones, las cancilleres Villavicencio y Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, se reunieron por primera vez hace casi dos semanas en Panamá con ocasión del Foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Ecuador registró la mayor tasa de homicidios de América Latina en 2025, con un récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes y está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.

Por sus puertos sale un 70% de esa droga, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.