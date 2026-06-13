Venezuela confirma muerte del Niño Guerrero en operación conjunta con Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela confirmó la noche de este viernes 12 de junio la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como alias Niño Guerrero, señalado como líder y fundador del Tren de Aragua, considerada una organización terrorista de Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial difundido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, las autoridades venezolanas informaron que la neutralización de Guerrero ocurrió durante una operación conjunta realizada entre organismos de seguridad de Venezuela y Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar.

Según el documento, el operativo tuvo como objetivo desarticular el Tren de Aragua en la zona. Durante el desarrollo de la acción se registraron enfrentamientos con integrantes de estos grupos criminales, resultando muerto el Niño Guerrero.

Operación coordinada entre Venezuela y Estados Unidos

El comunicado señala que la operación contó con apoyo tecnológico especializado y fue ejecutada mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países.

Las autoridades venezolanas destacaron la participación de los organismos de seguridad e instituciones involucradas en el operativo, calificándolo como una acción exitosa contra la delincuencia organizada.

La confirmación oficial se produce horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara a través de Truth Social la muerte de Niño Guerrero durante una operación militar.

Uno de los criminales más buscados de América

Guerrero Flores era identificado como el principal cabecilla del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela y con presencia en varios países de América Latina, como Chile, Colombia y Perú.

Diversos gobiernos de la región y agencias de seguridad internacionales lo vinculaban con delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas y otras actividades del crimen organizado transnacional.

En la parte final del comunicado, el Gobierno venezolano reiteró su compromiso de continuar combatiendo a las organizaciones criminales y aseguró que seguirá adoptando medidas para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población.

“La República Bolivariana de Venezuela reafirma su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la paz, la tranquilidad y la protección de nuestro pueblo”, concluye el documento fechado en Caracas el 12 de junio de 2026.