Cae en Colón integrante de Barrio Dieciocho; suman cuatro pandilleros extranjeros en cinco días

Un ciudadano salvadoreño, de 34 años, requerido mediante una notificación roja de Interpol, fue retenido por funcionarios del <a href="/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion">Servicio Nacional de Migración (SNM)</a> durante un operativo realizado en la <a href="/tag/-/meta/provincia-de-colon">provincia de Colón</a>.La acción se llevó a cabo en el marco de la <b>operación Garra de Águila 3.0</b>, una estrategia de seguridad orientada a reforzar los controles migratorios y combatir la presencia de estructuras criminales transnacionales en el territorio panameño.De acuerdo con el SNM, el extranjero es señalado como miembro activo de la<b> pandilla Barrio Dieciocho</b>, también conocida como los 18 Sureños, organización criminal con presencia en varios países de Centroamérica.<b>Según los reportes de la entidad, este es el cuarto supuesto miembro de una pandilla que es deportado de Panamá en las últimas cinco días. </b>El SNM destacó la mañana de este jueves 4 de mayo que impidió el tránsito por territorio panameño de un ciudadano extranjero que mantenía registros de vinculación con la organización criminal transnacional conocida como el <a href="/tag/-/meta/tren-de-aragua">Tren de Aragua</a>. Mientras que este martes 2 de junio el SNM comunicó la expulsión de dos ciudadanos venezolanos señalados presuntamente como integrantes o colaboradores del Tren de Aragua.Las autoridades indicaron que el salvadoreño es requerido por delitos de homicidio, extorsión, privación ilegal de libertad, tráfico y venta de drogas. Además, figura como buscado por su presunta vinculación con organizaciones catalogadas como terroristas.Tras su captura, el individuo fue puesto a disposición de la Secretaría Judicial del SNM, entidad encargada de adelantar los procedimientos legales correspondientes conforme a la legislación nacional y los acuerdos internacionales de cooperación vigentes.<b>El SNM destacó que esta retención forma parte de las acciones permanentes que desarrolla para fortalecer la seguridad fronteriza y evitar que personas vinculadas a organizaciones criminales utilicen Panamá como punto de tránsito o permanencia.</b>