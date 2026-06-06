Cae en Colón integrante de Barrio Dieciocho; suman cuatro pandilleros extranjeros en cinco días

Un ciudadano salvadoreño, de 34 años, requerido mediante una notificación roja de Interpol, fue retenido por funcionarios del Servicio Nacional de Migración (SNM) durante un operativo realizado en la provincia de Colón.

La acción se llevó a cabo en el marco de la operación Garra de Águila 3.0, una estrategia de seguridad orientada a reforzar los controles migratorios y combatir la presencia de estructuras criminales transnacionales en el territorio panameño.

De acuerdo con el SNM, el extranjero es señalado como miembro activo de la pandilla Barrio Dieciocho, también conocida como los 18 Sureños, organización criminal con presencia en varios países de Centroamérica.

Según los reportes de la entidad, este es el cuarto supuesto miembro de una pandilla que es deportado de Panamá en las últimas cinco días.

El SNM destacó la mañana de este jueves 4 de mayo que impidió el tránsito por territorio panameño de un ciudadano extranjero que mantenía registros de vinculación con la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.

Mientras que este martes 2 de junio el SNM comunicó la expulsión de dos ciudadanos venezolanos señalados presuntamente como integrantes o colaboradores del Tren de Aragua.

Las autoridades indicaron que el salvadoreño es requerido por delitos de homicidio, extorsión, privación ilegal de libertad, tráfico y venta de drogas.

Además, figura como buscado por su presunta vinculación con organizaciones catalogadas como terroristas.

Tras su captura, el individuo fue puesto a disposición de la Secretaría Judicial del SNM, entidad encargada de adelantar los procedimientos legales correspondientes conforme a la legislación nacional y los acuerdos internacionales de cooperación vigentes.

El SNM destacó que esta retención forma parte de las acciones permanentes que desarrolla para fortalecer la seguridad fronteriza y evitar que personas vinculadas a organizaciones criminales utilicen Panamá como punto de tránsito o permanencia.