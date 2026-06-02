Migración de Panamá expulsa a dos venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua

El Servicio Nacional de Migración (SNM) comunicó la expulsión de dos ciudadanos venezolanos señalados presuntamente como integrantes o colaboradores de la organización criminal conocida como Tren de Aragua, en una acción enmarcada dentro de las medidas de seguridad y control migratorio que desarrolla el Estado panameño.

De acuerdo con la entidad, ambos extranjeros permanecían bajo custodia de las autoridades migratorias y fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Tocumen, desde donde abandonaron el territorio nacional en un vuelo con destino a Venezuela.

El SNM precisó que la medida fue ejecutada luego de agotar todos los procedimientos legales establecidos por la normativa vigente.

La institución indicó que, desde el momento de la retención de los ciudadanos venezolanos, se siguieron estrictamente los protocolos contemplados en las leyes migratorias, así como las disposiciones relacionadas con la seguridad nacional y el orden público.

Según el SNM, la decisión responde a las facultades que posee el Estado panameño para impedir el ingreso o permanencia de personas que puedan representar una amenaza para la seguridad ciudadana o la estabilidad social del país.

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Migración reiteró que mantiene controles estrictos en todos los puestos de entrada y salida del territorio nacional como parte de sus funciones de vigilancia y custodia fronteriza.

La entidad destacó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad pública mediante la aplicación rigurosa de la ley y la identificación de personas vinculadas a actividades delictivas o consideradas de riesgo para el orden jurídico nacional.

Las autoridades no revelaron las identidades de los expulsados ni ofrecieron detalles adicionales sobre las investigaciones que los relacionan presuntamente con el Tren de Aragua.