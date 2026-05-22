Primer vuelo humanitario con venezolanos despega desde Panamá hacia Caracas

El Servicio Nacional de Migración (SNM) realizó la madrugada de este viernes 22 de mayo el primer vuelo humanitario de retorno voluntario hacia Venezuela, en una operación coordinada entre ambos gobiernos para facilitar el regreso seguro de ciudadanos venezolanos desde territorio panameño.

El vuelo partió desde el hangar de la Base Aérea Aeronaval Teniente Octavio Rodríguez Garrido, ubicada en Panamá Pacífico, con destino a Caracas, en la Venezuela.

Según informó el SNM, un total de 134 ciudadanos venezolanos retornaron voluntariamente a su país, entre ellos 58 hombres, 31 mujeres y 45 menores, quienes viajaron acompañados de sus familiares.

Las autoridades señalaron que la operación forma parte de una iniciativa orientada a promover la reunificación familiar y brindar asistencia humanitaria a personas en condición de vulnerabilidad.

El Servicio Nacional de Migración destacó que este vuelo marca el inicio de futuras operaciones de retorno voluntario y asistencia humanitaria, desarrolladas mediante la cooperación entre los gobiernos de Panamá y Venezuela, con el objetivo de fortalecer una migración “ordenada, segura y regular”.

Asimismo, la entidad indicó que esta acción se ejecuta en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos para atender los flujos migratorios irregulares y facilitar mecanismos de retorno seguro y asistido.

El programa de retorno voluntario había sido anunciado a inicios de mayo por las autoridades migratorias panameñas, que habilitaron un proceso de registro para ciudadanos venezolanos interesados en regresar a su país.

“El Servicio Nacional de Migración reitera su compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento de políticas migratorias responsables, humanitarias y respetuosas de los derechos humanos”, indicó la institución en un comunicado oficial.