¿Cuándo pagan la segunda quincena de mayo? MEF confirma fecha y calendario para servidores públicos

Miles de servidores públicos en Panamá ya tienen una fecha marcada en el calendario.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el pago correspondiente a la segunda quincena de mayo iniciará a partir del miércoles 27 de mayo de manera escalonada, según la institución a la que pertenezca cada funcionario.

El cronograma oficial establece que los desembolsos se realizarán durante tres días consecutivos, una modalidad que busca ordenar el proceso de pagos y facilitar las operaciones administrativas y bancarias.

Calendario de pago de la segunda quincena de mayo 2026

Miércoles 27 de mayo – Grupo 1

Agentes del SPI

Ministerio de Educación (Meduca)

Estamentos de SeguridadMinisterio de Cultura

Jueves 28 de mayo – Grupo 2

Asamblea NacionalContraloría General

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Viernes 29 de mayo – Grupo 3

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Desarrollo Social

Órgano JudicialTribunal Electoral

Procuraduría General de la Nación y otras entidades estatales.

Las autoridades también recuerdan que, aunque el pago tenga una fecha oficial asignada, la disponibilidad del dinero en las cuentas bancarias puede variar dependiendo del banco y del tiempo de procesamiento electrónico.

Este calendario forma parte de la programación oficial del primer semestre de 2026 establecida por el MEF para garantizar una distribución organizada de los salarios en el sector público.