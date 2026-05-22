¿Cuándo pagan la segunda quincena de mayo? MEF confirma fecha y calendario para servidores públicos

Miles de servidores públicos en Panamá ya tienen una fecha marcada en el calendario. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el pago correspondiente a la segunda quincena de mayo iniciará a partir del miércoles 27 de mayo de manera escalonada, según la institución a la que pertenezca cada funcionario.El cronograma oficial establece que los desembolsos se realizarán durante tres días consecutivos, una modalidad que busca ordenar el proceso de pagos y facilitar las operaciones administrativas y bancarias.<b>Calendario de pago de la segunda quincena de mayo 2026</b><b>Miércoles 27 de mayo – Grupo 1</b>Agentes del SPIMinisterio de Educación (Meduca)Estamentos de SeguridadMinisterio de Cultura<b>Jueves 28 de mayo – Grupo 2</b>Asamblea NacionalContraloría GeneralMinisterio de la PresidenciaMinisterio de Relaciones ExterioresMinisterio de Comercio e IndustriasMinisterio de Obras PúblicasMinisterio de Economía y FinanzasMinisterio de GobiernoMinisterio de Seguridad PúblicaMinisterio de AmbienteTribunal Administrativo de la Función PúblicaDefensoría del Pueblo<b>Viernes 29 de mayo – Grupo 3</b>Ministerio de Desarrollo AgropecuarioMinisterio de SaludMinisterio de Trabajo y Desarrollo LaboralMinisterio de ViviendaMinisterio de Desarrollo SocialÓrgano JudicialTribunal ElectoralProcuraduría General de la Nación y otras entidades estatales.Las autoridades también recuerdan que, aunque el pago tenga una fecha oficial asignada, la disponibilidad del dinero en las cuentas bancarias puede variar dependiendo del banco y del tiempo de procesamiento electrónico.Este calendario forma parte de la programación oficial del primer semestre de 2026 establecida por el MEF para garantizar una distribución organizada de los salarios en el sector público.