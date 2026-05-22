IMA inaugura nueva Tienda del Pueblo en Alcalde Díaz: atenderá a unas 3 mil personas por día

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este viernes 22 de mayo la nueva Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz, convirtiéndose en la tienda número 14 de esta red a nivel nacional y reforzando el acceso a alimentos a precios accesibles para las familias panameñas.

La apertura forma parte de uno de los compromisos impulsados por el Gobierno para acercar productos agropecuarios de calidad a la población, especialmente a los residentes de Panamá Norte, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y reducir la presión económica sobre los hogares.

Según informó el director general del IMA, Nilo Murillo Robles, las nuevas instalaciones tendrán una capacidad de atención diaria de aproximadamente 3 mil personas.

“Con esta décimo cuarta tienda en todo el país, ubicada estratégicamente en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz, continuamos ampliando nuestra cobertura en Panamá Norte. Nuestro objetivo es ofrecer a las familias productos frescos y de calidad a precios accesibles, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la región”, señaló Murillo Robles.

El funcionario también adelantó que el plan de expansión continuará con futuras aperturas en Aguadulce, Monjarás de Calobre, Atalaya, Cañazas y Río Hato, con el propósito de ampliar el alcance del programa en diferentes regiones del país.

La nueva sucursal representa un paso importante dentro de la estrategia del IMA para acercar los mercados agropecuarios a las comunidades, disminuir la cadena de intermediarios y generar beneficios tanto para los productores nacionales como para los consumidores finales.

Esta iniciativa fue desarrollada mediante una alianza estratégica entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario y el Municipio de Panamá, permitiendo la creación de un espacio que busca facilitar el acceso a productos esenciales y fortalecer la economía familiar.