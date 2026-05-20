¿A qué hora abrirá la nueva Tienda del IMA en Alcalde Díaz? Confirman fecha y detalles

Los residentes de Panamá Norte contarán próximamente con una nueva alternativa para adquirir productos a precios accesibles.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo Robles, anunció la inauguración de una nueva Tienda del Pueblo en el corregimiento de Alcalde Díaz, una iniciativa desarrollada en conjunto con la Alcaldía de Panamá.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde Murillo informó que la apertura oficial está programada para este próximo viernes 22 de mayo de 2026 desde las 7:00 a.m. y contará con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino.

La apertura de esta nueva sede también forma parte de un plan más amplio impulsado por el IMA.

La entidad había adelantado anteriormente que durante 2026 se proyecta la apertura de 10 nuevas Tiendas del Pueblo en distintos puntos del país, como parte de una estrategia para ampliar la cobertura y transformar las agroferias en espacios permanentes de abastecimiento.

Dentro de ese plan nacional, Alcalde Díaz aparece como uno de los puntos priorizados. La intención es que estos centros permitan a miles de personas acceder a productos de la canasta básica a precios más económicos, además de fortalecer la actividad comercial en las comunidades donde estarán ubicados.

En el caso de la sede de Alcalde Díaz, la tienda funcionará dentro del mercado municipal del sector y se espera que contribuya a aumentar el movimiento comercial del área y beneficie tanto a consumidores como a comerciantes.