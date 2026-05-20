Sospechoso por muerte de fiscal Patricia Ossa enfrenta audiencia judicial en Panamá

El hombre señalado como presunto responsable del homicidio de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Patricia Soledad Ossa, compareció este miércoles ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá, en medio de una investigación que ha generado conmoción nacional. Según informó TVN Noticias, el sospechoso, identificado como Orlando Cuesta, llegó bajo fuerte custodia policial a las instalaciones judiciales para participar en una audiencia de garantías relacionada con el crimen ocurrido en el sector de Pueblo Nuevo. Durante la diligencia, el Ministerio Público solicitó que el proceso se realizara de manera reservada, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

La fiscal murió tras recibir un disparo

Patricia Soledad Ossa falleció la noche del pasado 18 de mayo luego de resultar gravemente herida por un impacto de bala que, de acuerdo con las primeras versiones, habría sido causado presuntamente por su pareja sentimental. Tras el ataque, la funcionaria fue trasladada de emergencia al Hospital Santa Fe, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. El caso provocó consternación dentro del sistema judicial panameño y reavivó el debate sobre la violencia contra las mujeres y la seguridad de los funcionarios públicos.

El presunto implicado habría entregado el arma