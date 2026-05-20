Sospechoso por muerte de fiscal Patricia Ossa enfrenta audiencia judicial en Panamá

El hombre señalado como presunto responsable del homicidio de la fiscal adjunta del <b>Ministerio Público, Patricia Soledad Ossa</b>, compareció este miércoles ante el <b>Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá</b>, en medio de una investigación que ha generado conmoción nacional.Según informó <b>TVN Noticias</b>, el sospechoso,<b> identificado como Orlando Cuesta</b>, llegó bajo fuerte custodia policial a las instalaciones judiciales para participar en una audiencia de garantías relacionada con el crimen ocurrido en el sector de <b>Pueblo Nuevo</b>.Durante la diligencia, <b>el Ministerio Público solicitó que el proceso se realizara de manera reservada</b>, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.