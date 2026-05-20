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Explosión de automóvil cerca del Charging Bull desata caos y pánico en Wall Street, Nueva York

Bomberos y equipos de emergencia acordonaron varias calles de Lower Manhattan tras la explosión del vehículo incendiado.
Bomberos y equipos de emergencia acordonaron varias calles de Lower Manhattan tras la explosión del vehículo incendiado. Imagen tomada de video y mejorada con IA
Por
Darine Waked
  • 20/05/2026 11:41
Una intensa columna de humo cubrió el sur de Manhattan durante la hora pico, obligando a peatones y turistas a evacuar apresuradamente la zona

Una escena de caos y desesperación sacudió la tarde del martes el corazón financiero de Nueva York, luego de que un automóvil se incendiara y explotara cerca de la famosa estatua del Charging Bull, en Lower Manhattan.

El incidente ocurrió en medio de la hora pico, cuando cientos de trabajadores, turistas y peatones transitaban por las concurridas calles de Wall Street. La explosión provocó una enorme bola de fuego y una densa nube de humo negro que rápidamente cubrió parte del distrito financiero.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), las unidades de emergencia recibieron el reporte de un vehículo en llamas cerca de Broadway y Stone Street alrededor de las 5:42 de la tarde.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que el automóvil quedó completamente envuelto en fuego segundos antes de explotar violentamente.

Las imágenes también captaron a decenas de personas corriendo para alejarse del lugar mientras las llamas se expandían y el humo avanzaba entre los edificios del sector.

Emergencia en una de las zonas más transitadas de Manhattan

La explosión ocurrió a pocos metros del Charging Bull, uno de los símbolos turísticos y financieros más reconocidos de Nueva York, lo que incrementó la alarma entre visitantes y trabajadores de la zona.

Equipos de emergencia cerraron varias calles cercanas mientras bomberos intentaban controlar el incendio y garantizar la seguridad de quienes permanecían en el área.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del fuego ni reportado posibles víctimas relacionadas con el incidente.

Videos del momento se viralizaron rápidamente

El impacto visual de la explosión convirtió el hecho en tendencia en plataformas digitales, donde usuarios compartieron grabaciones de las llamas y del momento exacto en que el automóvil explotó frente a decenas de personas.

Las impactantes imágenes reflejan la tensión vivida en una de las zonas más emblemáticas y concurridas de Manhattan.

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