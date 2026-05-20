Explosión de automóvil cerca del Charging Bull desata caos y pánico en Wall Street, Nueva York

Una escena de caos y desesperación sacudió la tarde del martes el corazón financiero de Nueva York, luego de que un automóvil se incendiara y explotara cerca de la famosa estatua del Charging Bull, en Lower Manhattan.

El incidente ocurrió en medio de la hora pico, cuando cientos de trabajadores, turistas y peatones transitaban por las concurridas calles de Wall Street. La explosión provocó una enorme bola de fuego y una densa nube de humo negro que rápidamente cubrió parte del distrito financiero.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), las unidades de emergencia recibieron el reporte de un vehículo en llamas cerca de Broadway y Stone Street alrededor de las 5:42 de la tarde.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que el automóvil quedó completamente envuelto en fuego segundos antes de explotar violentamente.

Las imágenes también captaron a decenas de personas corriendo para alejarse del lugar mientras las llamas se expandían y el humo avanzaba entre los edificios del sector.