Explosión de automóvil cerca del Charging Bull desata caos y pánico en Wall Street, Nueva York

Una escena de caos y desesperación sacudió la tarde del martes el corazón financiero de <b>Nueva York</b>, luego de que <b>un automóvil se incendiara y explotara cerca de la famosa estatua del Charging Bull, en Lower Manhattan</b>.El incidente ocurrió en medio de la hora pico, cuando cientos de trabajadores, turistas y peatones transitaban por las concurridas calles de <b>Wall Street</b>. La explosión provocó una enorme bola de fuego y una densa nube de humo negro que rápidamente cubrió parte del distrito financiero.De acuerdo con el <b>Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY)</b>, las unidades de emergencia recibieron el reporte de un vehículo en llamas cerca de <b>Broadway </b>y <b>Stone Street</b> <b>alrededor de las 5:42 de la tarde</b>.Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que el automóvil quedó completamente envuelto en fuego segundos antes de explotar violentamente.Las imágenes también captaron a decenas de personas corriendo para alejarse del lugar mientras las llamas se expandían y el humo avanzaba entre los edificios del sector.