Ministra Molinar sobre la Unachi: ‘Con el pretexto de la autonomía universitaria hemos permitido de todo’

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió a la crisis que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y cuestionó el manejo que, a su juicio, se ha permitido bajo el argumento de la autonomía universitaria.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Molinar manifestó que “con el pretexto de la autonomía universitaria hemos permitido de todo”, al tiempo que recordó que tras su salida anterior del Ministerio de Educación se modificó la Ley del Coneupa, lo que actualmente limita su capacidad de intervención en los asuntos universitarios.

No obstante, aseguró que no puede mantenerse ajena a la situación que enfrenta la casa de estudios superiores. “Yo ya conversé con la rectora y varios involucrados”, afirmó la ministra.

Lucy Molinar llama a poner a los estudiantes primero en la Unachi

Molinar hizo un llamado a los sectores involucrados a priorizar el bienestar de la institución y de los estudiantes. “Yo solo les pido por el bien de la universidad hacer un acto de desprendimiento. Ahí estamos cada uno atrincherados cuidando su parcela del feudo y nosotros como sociedad hemos sido espectadores pasivos de un daño terrible al sistema educativo”, expresó.

La titular de Educación sostuvo además que “amparados en la autonomía creemos que somos intocables” y apeló “a la conciencia” de los actores involucrados para que se produzcan cambios dentro de la universidad.

“Hay cosas que no se pueden tolerar. Se deben dar los pasos necesarios para que haya sosiego en la universidad y un proceso de devolución, y que se ponga de primero a los estudiantes”, agregó.

La ministra también enfatizó que sus acciones están limitadas por el marco legal vigente. “Yo no puedo hacer lo que la ley no me permite. Si fuese por mí, créeme que ya estuviera parado”, afirmó.Lucy Molinar llama a poner a los estudiantes primero en la Unachi.