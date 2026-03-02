Molinar sobre afros en la escuela: ‘Hay unos niveles que no son saludables’

Durante el primer día de clases del año escolar 2026 se reportaron 4 incidencias por el peinado de estudiantes afrodescendientes. La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió al tema, afirmando que se debe respetar el peinado de los estudiantes, pero añadiendo que hay límites.

“Hay unos niveles de afro que en una escuela no son hasta saludables”, expresó la ministra durante un acto ceremonial en la Escuela Carlos A. Mendoza. “Ya se conversó con todo el mundo. La semana pasada mandamos un comunicado a todas las escuelas para que se respete el decreto porque sí queremos fomentar nuestras instituciones culturales, pero tiene que ser con orden”, añadió.

El decreto al que hace referencia es el resuelto 887 del 23 de marzo de 2023 del Meduca, que establece acciones preventivas para evitar la discriminación por aspectos étnicos y culturales en los centros educativos.

En su artículo 3 establece que los centros educativos deben adoptar medidas para evitar actos discriminatorios como la prohibición del uso de cabello natural y peinados tradicionales como afro, trenzas, twists, moños, entre otros.

Asociaciones afropanameñas han denunciado que esto no siempre se cumple y denuncian que algunos centros han solicitado la presentación de un certificado de afrodescendencia.

“No es Meduca quien ha pedido certificación de nada”, respondió la ministra. “Algunas escuelas han pedido porque algunos estudiantes han abusado un poco del decreto que facilita la expresión cultural. Y nosotros vamos a defender esa expresión cultural. Sin embargo, hay que entender que las libertades también tienen reglas y tenemos que atender unas reglas básicas de volúmenes del cabello, de condiciones del uniforme. Hay unas reglas básicas que tenemos que respetar para poder tener una convivencia común”, concluyó.