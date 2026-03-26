Lucy Molinar es citada para ir a la Asamblea el 8 de abril

La ministra de Educación, Lucy Molinar, deberá comparecer ante la Asamblea Nacional el próximo 8 de abril y responder un cuestionario de preguntas elaboradas por los diputados.

Así lo confirmó este jueves 26 de marzo el diputado y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise.

“Se citó para el 8 de abril en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes a la Ministra Lucy Molinar y también a la Secretaria Ejecutiva de la CTDA, el Consejo Técnico de Desarrollo Académico”, detalló Bloise. “Hay varios puntos, son cerca de 20 preguntas para el Meduca y para la CTDA. Temas de infraestructura, evidentemente, el tema de los contratos de las aulas modulares, temas de las laptops. Hay mucha preocupación con respecto al estado de infraestructura de las escuelas a nivel nacional y los costos que esto genera, porque hay escuelas que se les ha hecho aulas modulares, pero realmente no se están usando”, detalló el diputado.

Añadió que otros temas son la falta de servicios básicos como agua y electricidad que no permiten a los estudiantes dar clases, y también sobre la leche, galleta y otros alimentos que se están llevando a las escuelas.