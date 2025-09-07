Crecen los funcionarios, no las aulas: la realidad de los proyectos escolares del Meduca

A través de Meduca SIG, el ministerio da el detalle de apenas 22 obras a pesar de haber reportado 209 en dicha web. Estos proyectos van desde adecuaciones eléctricas hasta la construcción integral de nuevos centros escolares. Sin embargo, los niveles de avance varían significativamente: mientras nueve contratos registran un progreso del 90 % o más, un 39,13 % de las obras permanecen en 0 %.Entre los proyectos más destacados figura la remodelación y ampliación de las escuelas Nueva Molena, Quebrada Molejón, Chubé y Río Colorado con un avance del 99 %. En esa misma línea, la Escuela Quebrada Cianca y otras de la comarca Ngäbe Buglé ya alcanzaron el 100 % de ejecución. Es el mismo caso para los centros educativos Escuela Cerro Maíz, Escuela Barrida Guaymí y la Escuela Bella Vista.