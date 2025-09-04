Meduca presenta informe presupuestario: 149 proyectos en ejecución por $974 millones

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> sustentó este jueves ante la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto">Comisión de Presupuesto</a></b> de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> los resultados de su gestión financiera en 2025, <b>destacando ahorros en proyectos de infraestructura y avances en materia de conectividad escolar</b>.De acuerdo con el informe presentado por la ministra <b><a href="/tag/-/meta/lucy-molinar">Lucy Molinar</a></b>, el Meduca alcanzó un <b>83,8% de ejecución en el presupuesto de funcionamiento</b>, mientras que el <b>presupuesto de inversión</b> registró un <b>39,7% de avance</b>.Molinar explicó que la institución ha priorizado la transparencia en los pagos de proyectos: <i>'Nosotros no pagamos hasta que el proyecto está terminado y recibido conforme, es decir, que se ajusta a lo que hemos contratado'</i>, señaló.En el año se logró un <b>ahorro de 1.5 mil millones de dólares</b> en proyectos de infraestructura, conectividad a internet en 3.102 escuelas, así como en consultorías sobre procesos administrativos y académicos.Actualmente, el Meduca administra <b>149 proyectos activos</b>, con un valor total de <b>$974 millones</b>. De estos, <b>60 están en ejecución</b>, <b>57 en trámite</b> y <b>32 ya concluidos</b>. A la lista se suman <b>52 proyectos de continuidad</b>, heredados de periodos anteriores.En materia de mantenimiento, la cartera educativa ha gestionado <b>6.425 trabajos</b>, con una inversión de <b>$7.8 millones</b>.Molinar anunció además que está por iniciar la construcción de <b>11 nuevas escuelas en cinco regiones educativas</b>, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura escolar en el país.