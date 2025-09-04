  1. Inicio
Meduca presenta informe presupuestario: 149 proyectos en ejecución por $974 millones

Con 39.7% de ejecución en inversión, el Meduca reporta avances en infraestructura, mantenimiento escolar y nuevos proyectos de educación pública. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 04/09/2025 14:45
El Ministerio de Educación informó que en 2025 logró un ahorro de 1.5 mil millones, conectó 3.102 escuelas a internet y prepara la construcción de 11 nuevos centros educativos en cinco regiones.

El Ministerio de Educación (Meduca) sustentó este jueves ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional los resultados de su gestión financiera en 2025, destacando ahorros en proyectos de infraestructura y avances en materia de conectividad escolar.

De acuerdo con el informe presentado por la ministra Lucy Molinar, el Meduca alcanzó un 83,8% de ejecución en el presupuesto de funcionamiento, mientras que el presupuesto de inversión registró un 39,7% de avance.

Molinar explicó que la institución ha priorizado la transparencia en los pagos de proyectos: “Nosotros no pagamos hasta que el proyecto está terminado y recibido conforme, es decir, que se ajusta a lo que hemos contratado”, señaló.

En el año se logró un ahorro de 1.5 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura, conectividad a internet en 3.102 escuelas, así como en consultorías sobre procesos administrativos y académicos.

Actualmente, el Meduca administra 149 proyectos activos, con un valor total de $974 millones. De estos, 60 están en ejecución, 57 en trámite y 32 ya concluidos.

A la lista se suman 52 proyectos de continuidad, heredados de periodos anteriores.

En materia de mantenimiento, la cartera educativa ha gestionado 6.425 trabajos, con una inversión de $7.8 millones.

Molinar anunció además que está por iniciar la construcción de 11 nuevas escuelas en cinco regiones educativas, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura escolar en el país.

