Proyecto de ley sobre el derecho a huelga de los docente será revisado por subcomisión legislativa

Los diputados que integran la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional aprobaron la creación de una subcomisión para analizar el proyecto de ley No. 379, que establece el derecho a huelga para los docentes panameños.

Esta norma fue propuesta por el diputado perredista Jairo Salazar, quien destacó que la ministra de Educación, Lucy Molinar, tomó una medida arbitraría al suspender a los docentes que participaron en el paro por la aprobación de la Ley No. 462, que reforma la Caja de Seguro Social.

Para Salazar, las medidas tomadas por Molinar “son drásticas, arbitrarias y violatorias de las normas legales y constitucionales al separar docentes ilegalmente”.

De acuerdo con los gremios docentes desde el 14 de julio fueron separados de sus puestos un total de 298 educadores en todo el país.

El diputado presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Bloise, propuso enviar el proyecto de ley No. 379 a una subcomisión.

Bloise reveló que la subcomisión se reunirá este martes 14 de octubre, a las 10:00 a.m. en la Asamblea Nacional, con la participación de delegados del Ministerio de Educación y gremios docentes.

Por su lado, Reinaldo Medina, subdirector nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, pidió a los diputados de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, discutieran el proyecto de ley en una subcomisión.

Medina explicó que el Ministerio de Educación considera que el derecho a huelga debe ser estructurado y “si es el momento debe ser visto tanto por los educadores, constitucionalistas, los gremios y muy importante los padres de familia”.

De acuerdo con Medina, esto es un tema que debe ser estudiado con detenimiento, de allí su solicitud de que sea discutido el proyecto de ley en la subcomisión.