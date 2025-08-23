Docentes buscan respaldo de Asamblea ante supuestos incumplimientos de acuerdo con Meduca

La Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional sostuvo una reunión con representantes de los gremios magisteriales, quienes aprovecharon la ocasión para solicitar el respaldo de los diputados y garantizar que se respete el acuerdo de principios firmado con el Ministerio de Educación (Meduca) en julio pasado, con el objetivo de asegurar un retorno a clases ordenado y seguro tras las protestas contra la ley 462.

El diputado Jorge Bloise, presidente de la subcomisión, confirmó que los docentes pidieron la intervención de la Asamblea para supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Meduca.

“Dentro de los temas que comentaron los docentes [en la comisión] señalaron que el Meduca no estaba cumpliendo con el acuerdo que habían firmado en julio, porque las reconsideraciones de los docentes no habían sido aceptadas”, señaló Bloise a este medio.

Bloise indicó que elevará la solicitud al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, quien fue testigo de la firma del acuerdo, con el fin de profundizar en el tema y coordinar acercamientos con la cartera de educación.

Este pedido se produce tras tensiones entre los gremios magisteriales y el Meduca, luego de que los sindicatos cuestionaran las cifras oficiales sobre docentes separados de sus funciones y otros indicadores administrativos.

Los gremios sostienen que la falta de cumplimiento de ciertos compromisos afecta la estabilidad laboral de los maestros y, en consecuencia, la calidad del servicio educativo en las escuelas oficiales.