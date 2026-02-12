Primera Dama y Embajador de Estados Unidos refuerzan apoyo social en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, sostuvo un encuentro oficial con la primera dama de la República, Maricel de Mulino, en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, donde ambas partes reafirmaron su compromiso de colaboración en favor de las comunidades panameñas más necesitadas.

A través de su cuenta en X, el diplomático destacó la sólida relación bilateral que mantienen ambos países, enfocada en impulsar iniciativas de apoyo social y desarrollo comunitario.

El encuentro también sirvió para resaltar la cooperación en materia de seguridad ampliada bajo el liderazgo de los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino. En este contexto, los Programas de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) están desplegando personal especializado y recursos médicos en distintas regiones del país.