Primera Dama y Embajador de Estados Unidos refuerzan apoyo social en Panamá

El <b><a href="/tag/-/meta/embajador">embajador de Estados Unidos</a></b> en Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/kevin-cabrera">Kevin Cabrera</a></b>, sostuvo un encuentro oficial con la primera dama de la República, <b><a href="/tag/-/meta/maricel-de-mulino">Maricel de Mulino</a></b>, en la sede de la <b>Embajada de Estados Unidos en Panamá</b>, donde ambas partes reafirmaron su compromiso de colaboración en favor de las comunidades panameñas más necesitadas.A través de su cuenta en <b>X</b>, el diplomático destacó <b>la sólida relación bilateral que mantienen ambos países</b>, enfocada en impulsar iniciativas de apoyo social y desarrollo comunitario.El encuentro también sirvió para resaltar la cooperación en materia de seguridad ampliada bajo el liderazgo de los presidentes <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>. En este contexto, los Programas de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) están desplegando personal especializado y recursos médicos en distintas regiones del país.