Primera Dama y Embajador de Estados Unidos refuerzan apoyo social en Panamá

Primera dama y embajador de EE.UU. consolidan agenda social conjunta
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/02/2026 17:30
Maricel de Mulino y el embajador Kevin Cabrera coordinan inversión de $3.3 millones del Comando Sur para salud y desarrollo en comunidades panameñas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, sostuvo un encuentro oficial con la primera dama de la República, Maricel de Mulino, en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, donde ambas partes reafirmaron su compromiso de colaboración en favor de las comunidades panameñas más necesitadas.

A través de su cuenta en X, el diplomático destacó la sólida relación bilateral que mantienen ambos países, enfocada en impulsar iniciativas de apoyo social y desarrollo comunitario.

El encuentro también sirvió para resaltar la cooperación en materia de seguridad ampliada bajo el liderazgo de los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino. En este contexto, los Programas de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) están desplegando personal especializado y recursos médicos en distintas regiones del país.

Según informaron, estas iniciativas representan una inversión superior a $3.3 millones en lo que va del año, con el objetivo de generar un impacto directo y positivo en las comunidades locales, fortaleciendo el acceso a servicios de salud y mejorando la calidad de vida de cientos de familias panameñas.

Con este encuentro, ambas naciones reiteran su voluntad de continuar trabajando de manera conjunta para atender las necesidades más urgentes de la población y consolidar los lazos de cooperación bilateral.

