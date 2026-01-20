Embajador Cabrera resalta relación bilateral Panamá y Estados Unidos durante aniversario del gobierno de Trump

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, destacó este martes el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre ambos países, durante una recepción oficial realizada en el marco del primer año del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

El diplomático subrayó avances en seguridad regional, control migratorio, comercio e intercambio cultural, como pilares actuales de la relación entre Washington y Panamá.

Durante su intervención, Cabrera señaló que el primer año de gobierno de Trump ha estado marcado por una política exterior orientada a resultados concretos para la región.

“Este primer año ha reafirmado el liderazgo estadounidense, nuestro compromiso con la libertad y una diplomacia clara y orientada a resultados positivos”, expresó ante autoridades panameñas, representantes del cuerpo diplomático y del sector privado.

Uno de los puntos centrales del discurso fue la cooperación en materia migratoria y de seguridad, particularmente en la región del Darién.

El embajador afirmó que, con el trabajo conjunto entre ambos gobiernos, “se pudo hacer lo que muchos decían que era imposible”, en referencia al cierre de rutas de migración irregular.

Cabrera atribuyó estos resultados a los esfuerzos coordinados entre el presidente Donald Trump y el presidente panameño José Raúl Mulino, así como a la ampliación de los mecanismos de cooperación en seguridad.

En ese contexto, resaltó también el refuerzo de las acciones conjuntas para la protección del Canal de Panamá y la estabilidad regional, calificando estas medidas como esenciales para mantener la seguridad de las poblaciones y del comercio internacional que transita por la vía interoceánica.

En el ámbito económico, el embajador destacó que la relación bilateral ha contribuido a incrementar la prosperidad mediante el comercio y la inversión, generando empleos y oportunidades tanto en Estados Unidos como en Panamá. Según indicó, estas iniciativas buscan ampliar las posibilidades para el talento y el desarrollo económico en ambos países.

Cabrera también recordó que el presidente Trump inicia su segundo año de mandato con tres años adicionales por delante, lo que, según afirmó, permitirá profundizar las políticas ya impulsadas.

“Si piensa que hemos hecho mucho en este primer año, les recuerdo que al presidente Trump le quedan tres años más”, señaló, en referencia a la continuidad de la agenda estadounidense en la región.

Durante el evento, el embajador anunció además una agenda conmemorativa por los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se celebrarán a lo largo del año con actividades culturales, educativas y de diálogo en Panamá.

Estas iniciativas, explicó, buscan resaltar tanto la historia estadounidense como el futuro de la relación bilateral.

Entre los eventos anunciados figura la realización de Freedom 250, una actividad conmemorativa que se llevará a cabo en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá el último domingo de junio, en coordinación con la Alcaldía de Panamá y el alcalde Mayer Mizrachi.

El objetivo, indicó Cabrera, es compartir con el público panameño la experiencia del Día de la Independencia de Estados Unidos.

El embajador explicó que estas actividades reflejan el espíritu de la celebración Freedom 250, orientada a promover el intercambio cultural, la historia compartida y una visión de cooperación a largo plazo entre ambos países.

Las declaraciones de Cabrera se producen en un contexto de relaciones bilaterales activas, marcadas por la coordinación en temas de seguridad, migración, comercio e iniciativas culturales, áreas que ambos gobiernos han señalado como prioritarias dentro de su agenda común.