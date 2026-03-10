  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Minsa desarrollará jornadas de vacunación del 23 al 30 de abril en todo el país

El Minsa enfocará campaña de vacunación en la prevención del sarampión
El Minsa enfocará campaña de vacunación en la prevención del sarampión | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/03/2026 16:04
Brigadas del Minsa se movilizarán a comunidades prioritarias durante la Semana de Vacunación en las Américas para completar esquemas de inmunización.

Panamá desarrollará del 23 al 30 de abril de 2026 la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, una jornada regional que busca ampliar la cobertura de inmunización y facilitar el acceso a servicios de salud en distintas comunidades del país.

La iniciativa se realizará bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”, informó Itezel de Hewitt, responsable del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud de Panamá.

La funcionaria explicó que, aunque la fecha oficial establecida por la Organización Panamericana de la Salud para la región será del 26 de abril al 2 de mayo, Panamá adelantará sus actividades debido al feriado nacional del 1 de mayo, lo que podría afectar el desarrollo de las jornadas de vacunación.

Durante la semana, brigadas de salud se trasladarán a comunidades con baja cobertura de vacunación, especialmente en áreas de difícil acceso o donde existen factores sociales que influyen en la baja inmunización, como problemas de nutrición, deserción escolar o analfabetismo.

Las autoridades sanitarias indicaron que cada región de salud identificará sus zonas prioritarias para completar los esquemas de vacunación y promover actividades de educación y prevención.

El Minsa reforzará la vacunación contra el sarampión durante jornada nacional

Entre las vacunas que se aplicarán durante la jornada se encuentran las dosis contra influenza, neumococo, virus del papiloma humano (VPH), hexavalente, varicela y la triple viral contra sarampión, paperas y rubéola. En las áreas donde corresponde también se administrará la vacuna contra la fiebre amarilla.

Las primeras jornadas se realizarán en Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), asilos o casas hogar y entre pacientes del Sistema de Atención Domiciliaria Integral de la Caja de Seguro Social de Panamá. Posteriormente, la estrategia se extenderá a grupos esenciales, como bomberos, policías y personal del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá.

Las actividades también incluirán jornadas dirigidas a adultos mayores y niños, además de puntos especiales de atención en centros comerciales, iglesias, puestos permanentes de vacunación y centros penitenciarios.

VIDEOS
Lo Nuevo