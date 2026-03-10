Minsa desarrollará jornadas de vacunación del 23 al 30 de abril en todo el país

Panamá desarrollará del 23 al 30 de abril de 2026 la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, una jornada regional que busca ampliar la cobertura de inmunización y facilitar el acceso a servicios de salud en distintas comunidades del país.

La iniciativa se realizará bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”, informó Itezel de Hewitt, responsable del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud de Panamá.

La funcionaria explicó que, aunque la fecha oficial establecida por la Organización Panamericana de la Salud para la región será del 26 de abril al 2 de mayo, Panamá adelantará sus actividades debido al feriado nacional del 1 de mayo, lo que podría afectar el desarrollo de las jornadas de vacunación.

Durante la semana, brigadas de salud se trasladarán a comunidades con baja cobertura de vacunación, especialmente en áreas de difícil acceso o donde existen factores sociales que influyen en la baja inmunización, como problemas de nutrición, deserción escolar o analfabetismo.

Las autoridades sanitarias indicaron que cada región de salud identificará sus zonas prioritarias para completar los esquemas de vacunación y promover actividades de educación y prevención.