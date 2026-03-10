Minsa desarrollará jornadas de vacunación del 23 al 30 de abril en todo el país

Panamá desarrollará del <b>23 al 30 de abril de 2026</b> la <b>24.ª Semana de Vacunación en las Américas</b>, una jornada regional que busca ampliar la cobertura de inmunización y facilitar el acceso a servicios de salud en distintas comunidades del país.La iniciativa se realizará bajo el lema <i>'Tu decisión marca la diferencia'</i>, informó Itezel de Hewitt, responsable del Programa Ampliado de Inmunización del <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud de Panamá</a></b>.La funcionaria explicó que, aunque la fecha oficial establecida por la Organización Panamericana de la Salud para la región será del <b>26 de abril al 2 de mayo</b>, Panamá adelantará sus actividades debido al feriado nacional del <b>1 de mayo</b>, lo que podría afectar el desarrollo de las jornadas de vacunación.Durante la semana, brigadas de salud se trasladarán a comunidades con baja cobertura de vacunación, especialmente en áreas de difícil acceso o donde existen factores sociales que influyen en la baja inmunización, como problemas de nutrición, deserción escolar o analfabetismo.Las autoridades sanitarias indicaron que cada región de salud identificará sus zonas prioritarias para completar los esquemas de vacunación y promover actividades de educación y prevención.