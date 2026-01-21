Embajador Kevin Cabrera celebra el primer año de Trump y destaca alianza estratégica entre Estados Unidos y Panamá

El pasado 20 de enero, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, destacó el liderazgo del presidente Donald Trump, la cooperación bilateral y la seguridad regional durante un discurso ofrecido en la conmemoración del primer año de la segunda toma de posesión del mandatario estadounidense.

Desde la embajada de EE.UU. en Panamá Cabrera señaló que este aniversario coincide con un período que, a su juicio, ha reafirmado el liderazgo del país norteamericano, su compromiso con la libertad y una diplomacia orientada a resultados concretos para la región. En su intervención, evocó los valores históricos del país norteamericano y la influencia de sus padres fundadores como base de la política exterior actual.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la seguridad regional. El diplomático sostuvo que la agenda impulsada por Trump prioriza la seguridad y la prosperidad compartida, y afirmó que la cooperación entre Washington y el Gobierno panameño, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, permitió alcanzar objetivos que antes parecían inalcanzables. Entre ellos mencionó el cierre de la ruta del Darién, la reducción de la migración irregular y el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad para la protección del Canal de Panamá.

Cabrera aseguró que estas acciones han contribuido a mantener a salvo a la población y a consolidar una relación bilateral basada en intereses comunes y resultados verificables, reforzando el papel estratégico de Panamá en la región.

En el ámbito económico, el embajador destacó el impulso al comercio y la inversión como motores de prosperidad para ambos países, al generar empleos y ampliar oportunidades para el talento panameño y estadounidense. Recordó, además, que al presidente Trump aún le restan tres años de mandato para profundizar esta agenda.

Como parte de la conmemoración, anunció la realización del evento Freedom 250, que se celebrará el último domingo de junio en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, en coordinación con la Alcaldía de Panamá. La actividad busca acercar al público panameño a la celebración de la independencia estadounidense y fortalecer el intercambio cultural y la cooperación bilateral a largo plazo.