Embajador Kevin Cabrera celebra el primer año de Trump y destaca alianza estratégica entre Estados Unidos y Panamá

Cabrera destacó la cooperación entre Estados Unidos y Panamá en materia de seguridad, migración y protección del Canal.
Manuel Vega Loo
  • 22/01/2026 00:00
El diplomático resaltó logros en cooperación bilateral, control migratorio, protección del Canal y crecimiento económico, y anunció actividades culturales para reforzar vínculos históricos entre ambas naciones

El pasado 20 de enero, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, destacó el liderazgo del presidente Donald Trump, la cooperación bilateral y la seguridad regional durante un discurso ofrecido en la conmemoración del primer año de la segunda toma de posesión del mandatario estadounidense.

Desde la embajada de EE.UU. en Panamá Cabrera señaló que este aniversario coincide con un período que, a su juicio, ha reafirmado el liderazgo del país norteamericano, su compromiso con la libertad y una diplomacia orientada a resultados concretos para la región. En su intervención, evocó los valores históricos del país norteamericano y la influencia de sus padres fundadores como base de la política exterior actual.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la seguridad regional. El diplomático sostuvo que la agenda impulsada por Trump prioriza la seguridad y la prosperidad compartida, y afirmó que la cooperación entre Washington y el Gobierno panameño, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, permitió alcanzar objetivos que antes parecían inalcanzables. Entre ellos mencionó el cierre de la ruta del Darién, la reducción de la migración irregular y el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad para la protección del Canal de Panamá.

Cabrera aseguró que estas acciones han contribuido a mantener a salvo a la población y a consolidar una relación bilateral basada en intereses comunes y resultados verificables, reforzando el papel estratégico de Panamá en la región.

En el ámbito económico, el embajador destacó el impulso al comercio y la inversión como motores de prosperidad para ambos países, al generar empleos y ampliar oportunidades para el talento panameño y estadounidense. Recordó, además, que al presidente Trump aún le restan tres años de mandato para profundizar esta agenda.

Como parte de la conmemoración, anunció la realización del evento Freedom 250, que se celebrará el último domingo de junio en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, en coordinación con la Alcaldía de Panamá. La actividad busca acercar al público panameño a la celebración de la independencia estadounidense y fortalecer el intercambio cultural y la cooperación bilateral a largo plazo.

Estados Unidos y Panamá: una relación estratégica en permanente redefinición

Las relaciones entre Estados Unidos y Panamá mantienen una dinámica compleja marcada por la cooperación estratégica, intereses económicos compartidos y episodios de tensión vinculados a la soberanía y la influencia geopolítica. Este vínculo abarca áreas clave como la seguridad regional, la administración del Canal de Panamá y los procesos migratorios, incluyendo la posibilidad de facilitar viajes sin visa para ciudadanos panameños.

Uno de los ejes centrales de la relación bilateral ha sido la seguridad regional, con especial atención al Darién y a las amenazas transnacionales. Estados Unidos ha colaborado con Panamá en iniciativas para reducir la migración irregular y combatir el tránsito de grupos criminales a través de esta ruta, considerada estratégica para la estabilidad hemisférica. La cooperación en materia fronteriza ha sido presentada por ambos gobiernos como un esfuerzo conjunto para mitigar riesgos que afectan tanto a la población panameña como a la estadounidense.

No obstante, la agenda bilateral también ha enfrentado momentos de fricción, particularmente en torno al Canal de Panamá, símbolo de la soberanía nacional y pieza clave del comercio global. Hace aproximadamente un año, declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de “recuperar el control” de la vía interoceánica generaron inquietud en Panamá, llevando al presidente José Raúl Mulino a reiterar públicamente la soberanía y administración panameña sobre el Canal.

Otro componente relevante de la relación es la posible exención de visa para ciudadanos panameños que viajen a Estados Unidos. De acuerdo con autoridades de ambos países, el proceso se encuentra en fase de evaluación técnica. El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, ha indicado que se analizan indicadores como las tasas de estadías excedidas y los niveles de rechazo de solicitudes.

En conjunto, estos elementos —seguridad, soberanía del Canal, diplomacia y movilidad— reflejan una relación en constante evolución, que exige una gestión diplomática cuidadosa, basada en el respeto mutuo y en la defensa de los intereses nacionales de cada país.

