Embajador Kevin Cabrera celebra el primer año de Trump y destaca alianza estratégica entre Estados Unidos y Panamá

Las relaciones entre Estados Unidos y Panamá mantienen una dinámica compleja marcada por la cooperación estratégica, intereses económicos compartidos y episodios de tensión vinculados a la soberanía y la influencia geopolítica. Este vínculo abarca áreas clave como la seguridad regional, la administración del Canal de Panamá y los procesos migratorios, incluyendo la posibilidad de facilitar viajes sin visa para ciudadanos panameños.Uno de los ejes centrales de la relación bilateral ha sido la seguridad regional, con especial atención al Darién y a las amenazas transnacionales. Estados Unidos ha colaborado con Panamá en iniciativas para reducir la migración irregular y combatir el tránsito de grupos criminales a través de esta ruta, considerada estratégica para la estabilidad hemisférica. La cooperación en materia fronteriza ha sido presentada por ambos gobiernos como un esfuerzo conjunto para mitigar riesgos que afectan tanto a la población panameña como a la estadounidense.No obstante, la agenda bilateral también ha enfrentado momentos de fricción, particularmente en torno al Canal de Panamá, símbolo de la soberanía nacional y pieza clave del comercio global. Hace aproximadamente un año, declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de 'recuperar el control' de la vía interoceánica generaron inquietud en Panamá, llevando al presidente José Raúl Mulino a reiterar públicamente la soberanía y administración panameña sobre el Canal.Otro componente relevante de la relación es la posible exención de visa para ciudadanos panameños que viajen a Estados Unidos. De acuerdo con autoridades de ambos países, el proceso se encuentra en fase de evaluación técnica. El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, ha indicado que se analizan indicadores como las tasas de estadías excedidas y los niveles de rechazo de solicitudes.En conjunto, estos elementos —seguridad, soberanía del Canal, diplomacia y movilidad— reflejan una relación en constante evolución, que exige una gestión diplomática cuidadosa, basada en el respeto mutuo y en la defensa de los intereses nacionales de cada país.