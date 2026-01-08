Carnaval capitalino 2026 dejará atrás culecos, reinas y carrozas

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, dejó claro que el Carnaval de la City dará un giro total este 2026, alejándose de los tradicionales culecos, reinas y carros alegóricos que por años han marcado la fiesta carnavalera.

Según lo anunciado, las mojaderas y los culecos se reducirán a su mínima expresión, mientras que este año no habrá ni reinas ni carrozas en la capital.

La razón, de acuerdo con Mizrachi, es transformar el carnaval en un evento de calibre internacional que atraiga turistas y genere nuevos ingresos para la economía del país.

“Tenemos que abrir la mente. Si quieren culecos, se pueden ir para el interior. Aquí vamos a transformar lo que la gente espera del Carnaval para crear un producto nuevo, sin alejarnos de nuestra cultura panameña”, expresó el alcalde de forma directa.

Aunque aseguró que sí habrá algo de mojadera, indicó que se buscará una fórmula más atractiva para el turismo extranjero. “Tenemos que hacer a Panamá atractiva para los extranjeros, como cuando alguien dice: ‘voy a Río al carnaval de Brasil’. Eso es lo que tenemos que creer para traer nuevos dólares y más turismo”, sostuvo.

El alcalde también fue enfático al señalar que quienes prefieran los carnavales tradicionales podrán trasladarse sin problema al interior del país. “Mientras los ciudadanos se puedan ir para el interior, excelente, pero nosotros vamos a buscar nuevos dólares que entren a la economía”, recalcó.

Mizrachi confirmó además que la capital no contará con reinas ni carros alegóricos. “Eso lo dejamos para el interior. Nosotros no estamos imitando carnavales, estamos haciendo un festival de música para que ciudadanos y extranjeros disfruten del verano”, dijo.