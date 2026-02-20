Inicio de clases 2026: 99,5% de escuelas listas y 531 mil laptops por adjudicar

Uno de los proyectos insignias del Meduca ha sido la contratación de Internet de alta velocidad en las escuelas, del cual ahora se benefician más de 1.223 centros educativos oficiales. Esto va acompañado del proyecto de laptops para estudiantes y docentes, que ha tenido un costo de 300,4 millones de dólares. La entrega de laptops a 54 mil docentes ya cuenta con un contrato adjudicado a la empresa IS Group por 28,4 millones de dólares, mientras que los renglones correspondientes a 531.250 laptops para estudiantes y 21 mil licencias de Microsoft 365 fueron declarados desiertos. El viceministro administrativo de Educación, Roberto Sevillano, anunció que el pliego de cargos fue publicado nuevamente en el portal Panama Compra.Para acompañar la inversión en infraestructura y equipos, también se trabaja en el fortalecimiento de las competencias de los docentes con el programa Entre Pares que provee formación especializada en el uso educativo, seguro y colaborativo de Google for Education, así como en herramientas de inteligencia artificial como Gemini y NotebookLM a 150 maestros.