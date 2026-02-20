Inicio de clases 2026: 99,5% de escuelas listas y 531 mil laptops por adjudicar

A pocos días del inicio del año escolar, el Ministerio de Educación (Meduca) hace un balance del estado de los colegios y los docentes a nivel nacional. La ministra de Educación, Lucy Molinar, compartió detalle durante una conferencia de prensa realizada este viernes 20 de febrero en el centro educativo Santa Librada. “Básicamente, el 99% de los docentes va a estar en sus puestos de trabajo. Tenemos un 99,5% de planteles que están en condiciones de recibir a sus estudiantes. Hay 13 que no van a poder empezar”, detalló la ministra de Educación, Lucy Molinar. Molinar explicó que se trata de 13 planteles educativos, para los que aseguró ya se tienen planes para atender a los estudiantes que estima puedan iniciar clases de una semana a un mes y medio después del inicio de clases nacional. El ministerio compartió cifras detalladas a través de un comunicado oficial. De los 3.112 centros educativos distribuidos en 16 regiones escolares, 3.099 iniciarán clases el próximo 23 de febrero. Los centros educativos que no empezarán a tiempo se encuentran en la comarca Gnäbe Buglé (8), Darién (3), comarca Emberá Wounaa (1) y Colón (1). Los estudiantes de estos centros educativos desarrollarán actividades bajo modalidades no presenciales, mediante módulos y otras estrategias pedagógicas para garantizar la continuidad del proceso educativo.

Docentes

En cuanto a los docentes, el Meduca afirmó que durante la semana de organización 52.477 educadores estarán en sus respectivos planteles preparando aulas, planificaciones y estrategias pedagógicas para recibir a 876,605 estudiantes de los cuales 737,200 alumnos corresponden al sector oficial y 139,405 del particular que iniciarán clases en todo el territorio nacional.

Infraestructura y mantenimiento

La ministra Molinar también comentó sobre la inversión en infraestructura. “En una sola licitación hicimos un ahorro de 1.500 millones de dólares. Hemos restructurado la institución para ser más eficientes. El año pasado inauguramos 45 proyectos que terminamos, que estaban en ruinas, los terminamos al precio correcto con la calidad correcta”, enfatizó la ministra. Actualmente, hay 130 proyectos de infraestructura en marcha por parte del Meduca, que totalizan una inversión de 738,3 millones de dólares. En ejecución hay 44 proyectos que suman 192,9 millones de dólares, hay 16 proyectos adjudicados por un valor de 53,1 millones y 12 proyectos en acto público por 94,4 millones de dólares. Además, el ministerio asegura que hay 25 proyectos próximos para su publicación en el portal de Panama Compra que sumarán 117,1 millones de dólares y 33 proyectos en desarrollo por 220,6 millones de dólares. Sobre el mantenimiento a la infraestructura escolar, el Meduca manifestó que ejecutan proyectos en 2.726 centros educativos alrededor del país por un monto de 15,3 millones de dólares. Destacan 120 reparaciones integrales de techos, 268 aulas temporales prefabricadas 100% reutilizables, 230 intervenciones de sistemas fotovoltaicos, tanques de reserva y eliminación de letrinas en zonas críticas. Además, se llevó adelante el Plan de Verano 2026, ejecutando trabajos en 820 centros educativos alrededos del país, con 662 trabajos culminados y 158 en ejecución con una inversión de 1,8 millones de dólares. Privados de libertad también pusieron su granito de arena, trabajando en 300 escuelas a través del Plan Libertad. Once centros educativos que se encuentran en proceso de mejoras darán clases en instalaciones alquiladas. En estos alquileres se están pagando 2.611,2 millones de dólares. Un total de 10.215 estudiantes dan clases en estos planteles. La mayoría se encuentran en Panamá Centro (7), mientras que San Miguelito, Panamá Norte, Chiriquí y Los Santos tienen un centro educativo operando en sitios alquilados.

Internet

Uno de los proyectos insignias del Meduca ha sido la contratación de Internet de alta velocidad en las escuelas, del cual ahora se benefician más de 1.223 centros educativos oficiales. Esto va acompañado del proyecto de laptops para estudiantes y docentes, que ha tenido un costo de 300,4 millones de dólares. La entrega de laptops a 54 mil docentes ya cuenta con un contrato adjudicado a la empresa IS Group por 28,4 millones de dólares, mientras que los renglones correspondientes a 531.250 laptops para estudiantes y 21 mil licencias de Microsoft 365 fueron declarados desiertos. El viceministro administrativo de Educación, Roberto Sevillano, anunció que el pliego de cargos fue publicado nuevamente en el portal Panama Compra. Para acompañar la inversión en infraestructura y equipos, también se trabaja en el fortalecimiento de las competencias de los docentes con el programa Entre Pares que provee formación especializada en el uso educativo, seguro y colaborativo de Google for Education, así como en herramientas de inteligencia artificial como Gemini y NotebookLM a 150 maestros.