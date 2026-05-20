Asamblea Nacional recibe primeras modificaciones al proyecto de ley sobre sustancia económica

Este miércoles 20 de mayo se presentó el primer grupo de modificaciones al anteproyecto de ley sobre sustancia económica en la Asamblea Nacional.

”Hemos trabajado estas propuestas de modificación en consenso con las más de 150 propuestas que tuvimos, que nos hicieron llegar a la Comisión los más de 30 gremios que han participado de esta discusión”, detalló el diputado presidente de la comisión, Eduardo Gaitán.

Una de las modificaciones importantes que se incorporaron tiene que ver con la reglamentación, estableciendo que debe hacerse en un periodo no mayo a 30 días.

”Eso es súper importante, que el Ministerio de economía pueda en 90 días establecer y entregarnos un reglamento de cómo es que esta ley se va a poner en ejecución”, enfatizó Gaitán.

Gaitán prevé que este jueves ya se tenga un documento listo para ser sometido a votación en primer debate.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, habló sobre la importancia de esta iniciativa legislativa.

“Esta es una iniciativa legislativa de panameños, motivada para panameños, viendo, entendiendo y analizando el mundo altamente cambiante y viendo la evolución que está tomando el mundo, un país en el cual nuestra estrategia de Nación es estar conectados y formar parte del concurso de las naciones”, manifestó Chapman.

“Es de vital importancia estratégica para el futuro económico de este país, ir adoptando normativas que preservan la competitividad de este país y la fortalecen pensando en los panameños”.

La comisión se mantiene en sesión permanente.