Raúl Castro es acusado en tribunal de Estados Unidos por derribo de avionetas en 1996

El expresidente cubano Raúl Castro fue acusado formalmente en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas del grupo anticastrista Hermanos al Rescate en 1996, en una decisión que profundiza las tensiones entre Washington y La Habana.

La información fue confirmada este miércoles 20 de mayo por un alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump a la agencia Reuters, en medio de una ofensiva política y judicial de Estados Unidos contra el gobierno cubano.

La acusación está relacionada con el derribo de dos aeronaves civiles pertenecientes a Hermanos al Rescate, organización dedicada al rescate de balseros cubanos en el estrecho de Florida. El ataque dejó cuatro personas fallecidas.

Un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó en su momento que las aeronaves fueron derribadas fuera del espacio aéreo cubano y sostuvo que Cuba violó el derecho internacional al disparar sin advertencia previa.

La investigación es impulsada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien recientemente también anunció pesquisas por el ataque de autoridades cubanas a una lancha con matrícula de Florida ocurrido en febrero, incidente que dejó cuatro muertos y seis heridos.

Uthmeier había confirmado además a inicios de marzo la reapertura del caso relacionado con Hermanos al Rescate, al cumplirse 30 años de la tragedia.

La acusación contra Castro representa uno de los movimientos más agresivos de Washington hacia Cuba desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y forma parte de una estrategia de presión orientada a promover un cambio político en la isla.

Raúl Castro, de 94 años, fue ministro de Defensa durante décadas antes de asumir la presidencia cubana en 2008 tras la enfermedad de su hermano Fidel Castro, líder de la revolución cubana de 1959. Aunque dejó la presidencia en 2018, continúa siendo una figura de influencia dentro del aparato político gobernante.

Hasta el momento, el gobierno cubano no se ha pronunciado directamente sobre la acusación. Sin embargo, el canciller Bruno Rodríguez declaró días atrás que Cuba continuará defendiendo su soberanía “a pesar del embargo, las sanciones y las amenazas de uso de la fuerza” por parte de Estados Unidos.

La acusación se produce en medio de un endurecimiento de las medidas estadounidenses contra Cuba, incluyendo restricciones energéticas y amenazas de sanciones a países que suministren combustible a la isla, situación que ha agravado la crisis económica y energética cubana.

Funcionarios estadounidenses han comparado el caso de Castro con acciones judiciales emprendidas anteriormente contra otros líderes latinoamericanos señalados por Washington, entre ellos el presidente venezolano Nicolás Maduro.

La Habana, por su parte, ha denunciado que las medidas impulsadas por Estados Unidos buscan desestabilizar al país y aumentar la presión política sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel.