Estados Unidos evalúa acusar a Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría considerando acusar formalmente al expresidente cubano y hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, por sus presuntos vínculos con el derribo, en 1996, de dos aeronaves civiles operadas por el grupo humanitario Hermanos al Rescate, según aseguraron recientemente medios estadounidenses como la cadena CBS.

Un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó en su momento que las aeronaves del grupo - que se dedicaba principalmente a localizar y auxiliar a balseros cubanos en el estrecho de Florida - fueron derribadas fuera del espacio aéreo cubano y sostuvo que Cuba violó el derecho internacional al disparar sin advertencia alguna y sin pruebas de que fuera necesario hacerlo. En una entrevista concedida posteriormente al periodista Dan Rather, el propio Fidel Castro justificó la acción al alegar que el Ejército cubano actuaba bajo sus “órdenes generales” para detener aquellas aeronaves que invadieran el espacio aéreo cubano.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios al respecto. Por su parte, el fiscal general del estado de Florida, James Uthmeier, confirmó el pasado 6 de marzo que su despacho reactivó la investigación judicial relacionada con el incidente atribuido a los hermanos Fidel y Raúl Castro. La Fiscalía de Florida decidió reabrir el caso al cumplirse 30 años de la tragedia, que dejó cuatro personas fallecidas.

La situación actual de Cuba

La posible acusación —que tendría que ser aprobada por un gran jurado— surgiría en un contexto en el que la administración de Donald Trump está recrudeciendo cada vez más la presión sobre la isla mediante un bloqueo energético que dejó a Cuba sin reservas de combustible, tal como confirmó su ministro de Energía el pasado miércoles. La situación ha generado indignación entre la ciudadanía, que salió a protestar en las calles ante la falta de energía eléctrica y los apagones que superan las 22 horas diarias.

Esta misma semana, el Ministerio del Interior cubano dio a conocer que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con su homólogo cubano. Durante ese encuentro, las autoridades cubanas reiteraron a Ratcliffe su desacuerdo con la inclusión del país en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo e instaron a reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En este contexto, la cadena CBS reveló que Ratcliffe también se reunió con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, y considerado tanto un representante del exmandatario como un punto clave de contacto entre Estados Unidos y Cuba. En esa conversación, Ratcliffe comunicó a Rodríguez Castro que Trump estaba dispuesto a “comprometerse seriamente en temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”, según declaró un funcionario de la CIA al citado medio. En el mismo mensaje, también se le dejó claro que Cuba “ya no puede ser un refugio seguro” para los adversarios de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Más temprano, el Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel aceptó la ayuda humanitaria de 100 millones de dólares en alimentos, combustible y medicinas ofrecida por la administración Trump.