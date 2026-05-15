Autoridades descartan droga en 583 paquetes decomisados en puerto de Colón

La Procuraduría General de la Nación reveló la mañana de este viernes 15 de mayo que tras el análisis pericial practicado a 583 paquetes localizados dentro de un contenedor en un puerto de la provincia de Colón se determinó que no era positivo en droga.

La Estrella de Panamá pudo conocer que los paquetes contenían tucas.

A través de una publicación en X, la entidad recordó que la diligencia fue realizada por la Fiscalía de Drogas en coordinación con agentes de la Policía Nacional este 13 de mayo.

Según la Procuraduría, los paquetes fueron encontrados dentro de un contenedor durante una operación desarrollada en un puerto colonense.

Sin embargo, tras las pruebas periciales correspondientes, las autoridades determinaron que el contenido no correspondía a drogas.

“La Fiscalía de Drogas informa que un análisis pericial realizado a los 583 paquetes ubicados junto a la Policía Nacional en un contenedor, en un puerto de Colón el 13 de mayo, resultó negativo para drogas. Se adelantan las investigaciones”, indicó la institución.

Las autoridades no han precisado hasta el momento cuál era el contenido de los paquetes ni el origen o destino del contenedor inspeccionado.