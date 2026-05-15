El costo de un error: Panamá pagará $14.9 millones por hospital que nunca se construyó

<b>En febrero pasado inició oficialmente la construcción de la nueva sede del Instituto Oncológico Nacional (ION)</b>, un proyecto que llega después de más de una década de retrasos, contratos fallidos y promesas incumplidas. La obra se levantará en la Ciudad de la Salud y busca responder al colapso que enfrenta el actual hospital oncológico ubicado en Ancón, donde cientos de pacientes deben soportar largas filas, hacinamiento y demoras para recibir atención médica.Durante el acto de orden de proceder, el presidente de la República, José Raúl Mulino reconoció que el país acumuló 'trece años de promesas incumplidas' alrededor del proyecto. El mandatario aseguró que anteriores administraciones priorizaron otros gastos mientras el sistema oncológico permanecía rezagado frente al aumento de casos de cáncer en el país.<b>La nueva infraestructura tendrá una inversión de $72 millones </b>y estará a cargo de la empresa Riga Services. El contrato establece un plazo de ejecución de 26 meses, aunque el presidente pidió acelerar los trabajos para intentar inaugurar el hospital en octubre de 2027. El complejo contará con tecnología de última generación, áreas de hospitalización, servicios especializados y nuevos espacios para diagnóstico y tratamiento.<b>El proyecto forma parte de un convenio entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social </b>para integrar los servicios de la Ciudad de la Salud y ampliar la cobertura médica oncológica. Según datos oficiales, el actual ION realizó más de 168 mil consultas externas durante 2024, reflejando la creciente presión que enfrenta el sistema público para atender a pacientes asegurados y no asegurados.