Seguridad energética y comercio global marcaron agenda del subsecretario Helberg en Panamá

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Jacob Helberg, se reunión con funcionarios en la Cancillería panameña, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

Por su lado, Martínez-Acha, reiteró que en su reunió con Helberg se abordó el tema de la seguridad en la cadena de suministros.

Helberg, en tanto, resaltó el trabajo que realiza la misión diplomática estadounidense en Panamá para fortalecer la relación bilateral y reforzar la seguridad económica de Washington en la región.

A través de una publicación en X, Helberg señaló que sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, y con el equipo de la Embajada estadounidense en el país.