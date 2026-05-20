Empleos Panamá anuncia oportunidades en logística y construcción

La plataforma Empleos Panamá publicó nuevas vacantes laborales para profesionales y técnicos en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, en medio de las dificultades que enfrenta el país para recuperar el empleo formal, según dio a conocer el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Entre las plazas disponibles en la provincia de Panamá figuran ingeniero civil, abogado, contador público autorizado, diseñador, asistente de proyecto, técnico eléctrico idóneo y supervisor de centro de monitoreo. También aparecen ofertas para conductores, operadores de producción, asistentes contables y personal de atención al cliente.

El anuncio fue divulgado este miércoles 20 de mayo por el Gobierno Nacional como parte de las acciones orientadas a conectar empresas con trabajadores mediante la plataforma digital de empleo.

Sin embargo, la información oficial no precisa cuántas vacantes están disponibles, qué empresas participan en el proceso ni cuáles son los salarios ofrecidos para cada posición.

En la provincia de Panamá Oeste las oportunidades se concentran en transporte y producción, mientras que en la capital predominan perfiles administrativos, financieros, logísticos y vinculados al sector construcción.

Entre los cargos con mayor nivel de especialización destaca el de ingeniero civil, enfocado en planificación de infraestructuras, control de calidad y administración de obras. También sobresalen vacantes para contador público autorizado y abogado corporativo.

El listado también refleja una demanda de perfiles asociados al sector logístico y financiero, como gestores de cobro, asistentes de logística y asesores de atención al cliente para carteras bancarias.

El Gobierno sostuvo que la plataforma busca fortalecer la inserción laboral formal y servir de enlace entre empresas y trabajadores. La publicación ocurre en un contexto de preocupación por el desempleo que supera el doble dígito y la informalidad laboral, factores que continúan entre las principales inquietudes económicas de la población panameña.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), de la Contraloría General de la República, indican que la tasa de desempleo nacional aumentó de 9.7% en 2024 a 10.4% en septiembre de 2025, lo que reflejó un deterioro de 0.7 puntos porcentuales en el mercado laboral.

El incremento afectó con mayor fuerza a las mujeres. La tasa de desempleo femenina subió de 12.4% a 13.2%, mientras que la masculina pasó de 7.7% a 8.1%.

Por área geográfica, las zonas urbanas mantuvieron los niveles más altos de desempleo, con una tasa de 11.5% en 2025 frente a 11.0% en 2024. Sin embargo, las áreas rurales registraron el mayor aumento relativo, al pasar de 6.2% a 7.1%.

A nivel provincial, Bocas del Toro mostró el deterioro más severo, al duplicar su tasa de desempleo de 7.2% a 15.3%. Le siguieron Herrera, que pasó de 3.2% a 5.3%, y Los Santos, de 2.9% a 5.1%.