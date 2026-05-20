Empleos Panamá anuncia oportunidades en logística y construcción

La plataforma<b> Empleos Panamá </b>publicó nuevas vacantes laborales para profesionales y técnicos en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, en medio de las dificultades que enfrenta el país para recuperar el empleo formal, según dio a conocer el <b><a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).</a></b>Entre las plazas disponibles en la provincia de <b>Panamá</b> figuran ingeniero civil, abogado, contador público autorizado, diseñador, asistente de proyecto, técnico eléctrico idóneo y supervisor de centro de monitoreo. También aparecen ofertas para conductores, operadores de producción, asistentes contables y personal de atención al cliente.El anuncio fue divulgado este miércoles 20 de mayo por el <b>Gobierno Nacional</b> como parte de las acciones orientadas a conectar empresas con trabajadores mediante la plataforma digital de empleo.Sin embargo, la información oficial <b>no precisa cuántas vacantes están disponibles</b>, qué empresas participan en el proceso ni cuáles son los salarios ofrecidos para cada posición.En la provincia de <b>Panamá Oeste</b> las oportunidades se concentran en transporte y producción, mientras que en la capital predominan perfiles administrativos, financieros, logísticos y vinculados al sector construcción.Entre los cargos con mayor nivel de especialización destaca el de ingeniero civil, enfocado en planificación de infraestructuras, control de calidad y administración de obras. También sobresalen vacantes para contador público autorizado y abogado corporativo.El listado también refleja una demanda de perfiles asociados al sector logístico y financiero, como gestores de cobro, asistentes de logística y asesores de atención al cliente para carteras bancarias.El Gobierno sostuvo que la plataforma busca fortalecer la inserción laboral formal y servir de enlace entre empresas y trabajadores. La publicación ocurre en un contexto de preocupación por el desempleo que supera el doble dígito y la informalidad laboral, factores que continúan entre las principales inquietudes económicas de la población panameña.Cifras del <b>Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec)</b>, de la <b><a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama">Contraloría General de la República</a></b>, indican que la tasa de desempleo nacional aumentó de<b> 9.7%</b> en 2024 a <b>10.4%</b> en septiembre de 2025, lo que reflejó un deterioro de <b>0.7 puntos porcentuales</b> en el mercado laboral.El incremento afectó con mayor fuerza a las mujeres. La tasa de desempleo femenina subió de <b>12.4%</b> a <b>13.2%</b>, mientras que la masculina pasó de<b> 7.7% </b>a <b>8.1%</b>.Por área geográfica, las zonas urbanas mantuvieron los niveles más altos de desempleo, con una tasa de<b> 11.5%</b> en 2025 frente a <b>11.0%</b> en 2024. Sin embargo, las áreas rurales registraron el mayor aumento relativo, al pasar de<b> 6.2%</b> a <b>7.1%</b>.A nivel provincial, Bocas del Toro mostró el deterioro más severo, al duplicar su tasa de desempleo de <b>7.2%</b> a <b>15.3%</b>. Le siguieron Herrera, que pasó de <b>3.2%</b> a <b>5.3%</b>, y Los Santos, de<b> 2.9%</b> a <b>5.1%</b>.