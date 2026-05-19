Raúl Castro podría enfrentar cargos en Estados Unidos por derribo de avionetas en 1996

El expresidente cubano Raúl Castro podría ser procesado por la justicia de Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996, un ataque en el que murieron cuatro personas.

La posible acusación surge luego de que saliera a la luz nuevamente una grabación en la que Castro admite haber dado instrucciones para derribar las aeronaves. “Tumben las avionetas en el mar cuando se aparezcan”, se escucha decir al entonces ministro de Defensa cubano en un audio grabado meses después del incidente y divulgado años más tarde por el periodista cubano Wilfredo Cancio.

Según información publicada por el medio El País de España, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida prepararía una acusación formal contra Castro por la muerte de los cuatro tripulantes de las avionetas Cessna C-337 pertenecientes a Hermanos al Rescate.

Las aeronaves fueron derribadas por cazas MiG de la fuerza aérea cubana mientras sobrevolaban el estrecho de Florida para realizar labores de rescate de balseros cubanos en el mar Caribe.

El caso vuelve a cobrar fuerza en medio del endurecimiento de la política del presidente Donald Trump hacia Cuba. La publicación señala que Washington ha incrementado la presión diplomática y económica sobre el Gobierno cubano en los últimos meses.

El periodista Wilfredo Cancio, quien publicó la grabación en 2006, aseguró a El País que el audio representa “una prueba de voz de Raúl Castro asumiendo la total responsabilidad” del ataque.

Familiares y sobrevivientes han sostenido durante años que las avionetas fueron derribadas en aguas internacionales y no dentro del espacio aéreo cubano, como argumentó el Gobierno de La Habana, según informó el medio.

En 1996, un juez federal estadounidense concluyó que el Gobierno cubano era responsable del asesinato de las cuatro personas. Aunque aún no está claro si Castro, enfrentaría realmente un juicio en territorio estadounidense, la reapertura del caso ha reactivado el debate sobre la responsabilidad de los líderes cubanos en el derribo de las avionetas y sobre la posibilidad de juzgar crímenes de Estado décadas después de ocurridos.