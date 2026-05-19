Caso Alex Saab da nuevo giro: permanecerá detenido hasta junio

Alex Saab fue deportado este sábado desde Venezuela hacia Estados Unidos, país donde enfrenta acusaciones relacionadas con presuntos delitos financieros, lavado de dinero y corrupción.

La información fue confirmada por las autoridades migratorias venezolanas mediante un comunicado oficial, en el que señalaron que la medida se tomó debido a los procesos judiciales abiertos contra el empresario en territorio estadounidense.

Saab, señalado durante años como supuesto testaferro del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, ya había permanecido detenido en Estados Unidos en 2021 por cargos vinculados a operaciones ilícitas y manejo irregular de fondos.

En 2023, el empresario recuperó su libertad tras negociaciones entre Caracas y Washington, posteriormente ocupando cargos dentro de la estructura gubernamental venezolana. Sin embargo, su situación política cambió tras el derrocamiento de Maduro en enero pasado.

La deportación de Saab vuelve a colocar el caso en el centro de la atención internacional debido a las investigaciones relacionadas con presuntas redes de corrupción y financiamiento vinculadas al antiguo gobierno venezolano.