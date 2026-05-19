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Caso Alex Saab da nuevo giro: permanecerá detenido hasta junio

Foto de archivo del empresario colombiano Alex Saab.
Foto de archivo del empresario colombiano Alex Saab. EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/05/2026 06:00
La justicia estadounidense ordenó que Alex Saab continúe bajo custodia sin derecho a fianza hasta junio.

Alex Saab fue deportado este sábado desde Venezuela hacia Estados Unidos, país donde enfrenta acusaciones relacionadas con presuntos delitos financieros, lavado de dinero y corrupción.

La información fue confirmada por las autoridades migratorias venezolanas mediante un comunicado oficial, en el que señalaron que la medida se tomó debido a los procesos judiciales abiertos contra el empresario en territorio estadounidense.

Saab, señalado durante años como supuesto testaferro del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, ya había permanecido detenido en Estados Unidos en 2021 por cargos vinculados a operaciones ilícitas y manejo irregular de fondos.

En 2023, el empresario recuperó su libertad tras negociaciones entre Caracas y Washington, posteriormente ocupando cargos dentro de la estructura gubernamental venezolana. Sin embargo, su situación política cambió tras el derrocamiento de Maduro en enero pasado.

La deportación de Saab vuelve a colocar el caso en el centro de la atención internacional debido a las investigaciones relacionadas con presuntas redes de corrupción y financiamiento vinculadas al antiguo gobierno venezolano.

Tribunal ordena mantener preso a Alex Saab sin derecho a fianza

Alex Saab compareció este lunes ante un tribunal de Estados Unidos en su primera audiencia judicial tras ser deportado desde Venezuela el pasado fin de semana.

La audiencia estuvo encabezada por la jueza Marty Fulgueira Elfenbein, quien determinó que el empresario colombiano deberá permanecer detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, fecha en la que continuará el proceso judicial en su contra.

Durante la sesión, Saab escuchó nuevos señalamientos relacionados con presuntas operaciones para ocultar el origen de fondos y participar en transacciones financieras ilícitas vinculadas a contratos estatales venezolanos.

La Fiscalía estadounidense sostiene que el empresario habría participado en una red de movimientos financieros asociados a supuestos actos de corrupción y lavado de dinero ligados al antiguo gobierno venezolano.

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