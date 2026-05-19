Audiencia Nacional cita a Zapatero como investigado por el caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fue citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional en el marco del denominado “caso Plus Ultra”, una investigación que indaga una presunta organización criminal, trafico de influencias y falsedades, en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas.

De acuerdo con información proporcionada por el diario El Mundo, el juez José Luis Calama, citó a Zapatero para declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado.

La investigación también derivó en una serie de registros ejecutados por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional española.

Las autoridades también registraron la empresa Whathefav, una agencia de publicidad propiedad de las dos hijas de Zapatero, así como las sociedades Soft Gestor e Inteligencia Prospectiva.

David Alandete, corresponsal del diario ABC, dio a conocer que la causa judicial apunta a presuntos cobros de comisiones ilegales y un posible esquema de lavado de dinero relacionado con fondos provenientes de Petróleos de Venezuela, S. A. y del programa venezolano de alimentos.

Además, la investigación coincide con el proceso judicial que enfrenta en Miami el empresario colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades estadounidenses por presuntas operaciones de lavado de dinero y corrupción vinculadas al régimen venezolano.

Hasta el momento, Zapatero ha negado públicamente haber intervenido en el rescate financiero otorgado por el Gobierno español a Plus Ultra, que ascendió a 55 millones de dólares durante la pandemia.