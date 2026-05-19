Audiencia Nacional cita a Zapatero como investigado por el caso Plus Ultra

<a href="/tag/-/meta/jose-luis-rodriguez-zapatero">El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero</a> fue citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional en el marco del denominado<b> 'caso Plus Ultra'</b>, una investigación que indaga una presunta organización criminal, trafico de influencias y falsedades, en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas.De acuerdo con información proporcionada por el diario <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elmundo.es?utm_source=chatgpt.com" target="_blank">El Mundo</a>, el juez José Luis Calama, citó a Zapatero para declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado. La investigación también derivó en una serie de registros ejecutados por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional española. Las autoridades también registraron la empresa Whathefav, una agencia de publicidad propiedad de las dos hijas de Zapatero, así como las sociedades Soft Gestor e Inteligencia Prospectiva.David Alandete, corresponsal del diario <b>ABC</b>, dio a conocer que la causa judicial apunta a presuntos cobros de comisiones ilegales y un posible esquema de lavado de dinero relacionado con <b>fondos provenientes de Petróleos de Venezuela, S. A. y del programa venezolano de alimentos.</b>Además, la investigación coincide con el proceso judicial que enfrenta en Miami el empresario colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades estadounidenses por presuntas operaciones de lavado de dinero y corrupción vinculadas al régimen venezolano.Hasta el momento, Zapatero ha negado públicamente haber intervenido en el rescate financiero otorgado por el Gobierno español a Plus Ultra, <b>que ascendió a 55 millones de dólares durante la pandemia.</b>