Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 19 de mayo

Las condiciones climáticas para este lunes estarán marcadas por aguaceros y tormentas eléctricas en distintos puntos del país, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la vertiente del Caribe se prevén, durante la tarde, aguaceros dispersos con probabilidad de actividad eléctrica en sectores de Costa Arriba de Colón, norte de Veraguas y la Comarca Ngäbe-Buglé, mientras que en el resto de la región podrían registrarse lluvias aisladas. Para horas de la noche se esperan precipitaciones aisladas desde Bocas del Toro hasta Colón.

En la vertiente del Pacífico se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica en Darién, Panamá, áreas de Panamá Oeste y el sur de Veraguas. También se pronostican lluvias aisladas en otros sectores de la región. Durante la noche persistirá la posibilidad de aguaceros aislados con tormentas eléctricas en zonas marítimas y lluvias en Darién, la península de Azuero, sur de Veraguas y Chiriquí.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 21°C y 26°C en la Cordillera Central y entre 29°C y 34°C en el resto del territorio nacional.

El IMHPA también advirtió sobre índices de radiación UV-B entre 7 y 11, con niveles de riesgo alto a extremo en todo el país.

La entidad reiteró que en las áreas donde se desarrollen tormentas eléctricas podrían registrarse ráfagas de viento fuertes y actividad eléctrica frecuente.