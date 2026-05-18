Líderes ngäbe denuncian ante la ONU desalojos y abusos en Bocas del Toro

Representantes del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB) denunciaron ante las Naciones Unidas “violaciones a los derechos territoriales y de salud” de comunidades ngäbe en Panamá, durante la más reciente sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrada en Nueva York.

De acuerdo con un comunicado divulgado por MODETEAB, la organización, junto al Centro para los Derechos Humanos Internacionales (CIHR) de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, alertó sobre las consecuencias sociales, físicas y psicológicas que enfrentan las comunidades indígenas debido a la falta de delimitación oficial de sus tierras en la provincia de Bocas del Toro.

Los representantes indígenas sostuvieron que el Estado panameño mantiene pendiente la delimitación de las llamadas “áreas anexas” de la Comarca Ngäbe-Buglé en Bocas del Toro, una obligación establecida en la Ley 10 de 1997.

El comunicado señala que esta situación ha provocado inseguridad jurídica para alrededor de 150 mil personas ngäbe y ha derivado en desalojos forzosos, amenazas de desplazamiento y conflictos relacionados con proyectos turísticos, agrícolas y energéticos en la región.

Durante su participación en el foro, el coordinador de MODETEAB, Feliciano Santos Santos, remarcó que las actividades económicas impulsadas sobre territorios reclamados por las comunidades indígenas afectan “la soberanía alimentaria, la salud y el modo de vida” del pueblo ngäbe.

El foro de este año tuvo como eje principal la salud de los pueblos indígenas, especialmente en contextos de conflicto. En ese marco, las organizaciones argumentaron que la pérdida o amenaza sobre los territorios ancestrales tiene efectos directos en la salud física y mental de las comunidades.

La organización denuncia que la población ngäbe enfrenta restricciones para desarrollar prácticas agrícolas tradicionales o recolectar plantas medicinales, debido al temor de sanciones o desalojos; una situación que también estaría teniendo un impacto psicológico en niños y familias que viven bajo incertidumbre permanente sobre la permanencia en sus hogares.

La subcoordinadora de MODETEAB, Olinda Castrellón Sánchez, sostuvo en la sede de la ONU que la población vive bajo “intimidaciones, amenazas y violencia” relacionadas con disputas por la tierra.

Además de intervenir ante el Foro Permanente, representantes de MODETEAB y del CIHR sostuvieron reuniones con funcionarios y mecanismos especializados de Naciones Unidas, incluido el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Albert K. Barume, con quien conversaron también sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la Operación Omega en Bocas del Toro, como parte de la respuesta policial del Gobierno a las protestas contra la reforma a la seguridad social en junio de 2025.

La profesora Sarah Dorman, directora del Proyecto de Acceso a la Salud del CIHR, indicó que el trabajo conjunto con las comunidades ngäbe ha permitido documentar impactos en la salud asociados al desplazamiento territorial.

La académica señaló que Panamá debe adoptar medidas urgentes para reconocer y delimitar las tierras indígenas, en cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La 25ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrolló del 20 de abril al 1 de mayo en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.