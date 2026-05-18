Laptops, obras y alimentación: ¿cómo invierte su presupuesto el Meduca?

Otra de las apuestas detalladas por el Meduca es la infraestructura de los centros educativos a lo largo del país, con 134 proyectos de infraestructura que equivalen a $542 millones, es decir, el 36% del presupuesto de la inversión.El Meduca también asegura haber intervenido o dado mantenimiento a 1,306 planteles en 2024 y 1,790 en 2025, 'enfocado en la rehabilitación y mejoras estructurales para reducir brechas', cita la carta del Meduca, firmada por la ministra Lucy Molinar.Actualmente, 48 proyectos se encuentran en ejecución por $193 millones, con impacto directo en 54,464 estudiantes. Este monto representa apenas el 13% del presupuesto anual del Meduca, lo que evidencia que la mayor parte de los recursos aún se encuentra en distintas fases de planificación o contratación.El programa de mantenimiento suma 120 planteles, que incluyen la reparación integral de techos, 268 aulas prefabricadas para enfrentar el déficit de espacios, 230 intervenciones con sistemas fotovoltaicos, la instalación de tanques de reserva de agua y la eliminación de letrinas en zonas críticas durante los casi dos años de la actual administración.