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Laptops, obras y alimentación: ¿cómo invierte su presupuesto el Meduca?

Laptops, obras y alimentación: ¿cómo invierte su presupuesto el Meduca?
RICHARD BONILLA
Por
Adriana Berna
  • 19/05/2026 00:00
La entidad proyecta invertir $573 millones en laptops, $542 millones en infraestructura y $83 millones en alimentación escolar, mientras todavía hay dudas sobre la ejecución real del presupuesto

Más de la mitad de los estudiantes con el estómago vacío en los planteles oficiales pero con buena inversión en tecnología, estos son los polos de las principales inversiones del Ministerio de Educación (Meduca).

La tecnología e infraestructura, además de la alimentación serían el norte al que apunta del Meduca con el fin de realizar una transformación profunda al sistema de educación pública, informó la institución.

Con un presupuesto de inversión de $1,501 millones para este año y una ejecución de 3,5% a marzo, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la institución ejecuta programas para ampliar el acceso de herramientas digitales en el país, se concluye según las cifras facilitadas a este medio.

Son 134 proyectos de infraestructura que superan los $542 millones y se proyecta invertir cerca de $573 millones en laptops y softwares.

La transformación digital se perfila como la primera gran apuesta del ministerio bajo la actual administración. En esa línea, la entidad resalta la reestructuración de la contratación del servicio de internet escolar, resultado de una revisión técnica del convenio marco de tecnología.

Según la información brindada por el Meduca a La Estrella de Panamá bajo la ley de Transparencia, el esquema previo de adquisición del servicio internet en los planteles implicaba pagos cercanos a $1,500 millones, mientras el nuevo modelo alcanza $45 millones, bajo un Convenio Marco, que la entidad describe como más eficiente.

A esto se suma el proyecto que impulsó la entidad desde el inicio de la actual administración: dar una laptop a cada uno de sus estudiantes y cuerpo docente.

Para esto, Meduca estaría invirtiendo unos $573 millones en computadoras portátiles y licencias del software Microsoft.

Actualmente el proyecto de laptops se encuentra en licitación, y este viernes 22 de mayo,culmina la presentación de propuestas, según la plataforma Panamá Compra.

Entre todos los proyectos tecnológicos, la inversión destinada por el Meduca es de un 42% de su presupuesto de inversión.

Alimentación en el rezago

Por otro lado, el contraste es contundente cuando se trata de las iniciativas de alimentación y nutrición del ministerio.

El programa de Almuerzos Escolares dispone de $52 millones, once veces menos recursos que los $573 millones tecnología, así lo reveló la noticia ‘Almuerzos escolares, la deuda del Meduca con el 62% de los estudiantes’, publicada el 18 de mayo, por este medio.

Con ese presupuesto se atiende a 292,000 alumnos en 2,001 centros educativos, donde se sirven 48 millones de almuerzos con proteínas, vegetales, carbohidratos, frutas y granos básicos, y se incorporan 47,209 nuevos beneficiarios. Aun así, la cobertura solo cubre el 38% del alumnado del sistema oficial, mientras 482,000 estudiantes o el 62% continúan excluidos.

Otro de los progamas del Meduca en cuanto alimentación es la Merienda Escolar, la cual llega al 58% del estudiantado panameño. Esta incluye una galleta, crema, queso y un vaso de leche y cuenta con una inversión de $30,4 millones. Se han distribuido 137 millones de raciones, beneficiando a 454,000 estudiantes.

La inversión tanto en Meriendas como Almuerzos Escolares llega a los $83 millones, lo que dentro del presupuesto asignado a inversión del ministerio representa un 6% del mismo.

Avances en infraestructura

Otra de las apuestas detalladas por el Meduca es la infraestructura de los centros educativos a lo largo del país, con 134 proyectos de infraestructura que equivalen a $542 millones, es decir, el 36% del presupuesto de la inversión.

El Meduca también asegura haber intervenido o dado mantenimiento a 1,306 planteles en 2024 y 1,790 en 2025, “enfocado en la rehabilitación y mejoras estructurales para reducir brechas”, cita la carta del Meduca, firmada por la ministra Lucy Molinar.

Actualmente, 48 proyectos se encuentran en ejecución por $193 millones, con impacto directo en 54,464 estudiantes. Este monto representa apenas el 13% del presupuesto anual del Meduca, lo que evidencia que la mayor parte de los recursos aún se encuentra en distintas fases de planificación o contratación.

El programa de mantenimiento suma 120 planteles, que incluyen la reparación integral de techos, 268 aulas prefabricadas para enfrentar el déficit de espacios, 230 intervenciones con sistemas fotovoltaicos, la instalación de tanques de reserva de agua y la eliminación de letrinas en zonas críticas durante los casi dos años de la actual administración.

Presupuesto entre neblinas

Sin embargo, estos proyectos del Meduca conviven con cuestionamientos sobre la ejecución real de los recursos del ministerio.

En 2025, el presupuesto de inversión asignado por ley fue de $1,652 millones —luego modificado a $1,215 millones—, de los cuales solo se ejecutaron $209 millones, equivalente al 17%, según el MEF.

Para 2026, la ejecución, de los $1,501 millones, como se indicó, va por 1,5%, según la entidad rectora de las finanzas públicas, por su parte el Meduca informó que ese momento solo contaba con $130 millones asignados y que trabaja con desembolsos mensuales.

Lo que implica que la información que reporta el MEF no coincide con lo que informa Meduca, hace un mes La Decana envió un cuestionario al MEF solicitando explicaciones pero obtuvo cero respuestas.

Inversiones del Meduca
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