Laptops, obras y alimentación: ¿cómo invierte su presupuesto el Meduca?

Más de la mitad de los estudiantes con el estómago vacío en los planteles oficiales pero con buena inversión en tecnología, estos son los polos de las principales inversiones del Ministerio de Educación (Meduca).

La tecnología e infraestructura, además de la alimentación serían el norte al que apunta del Meduca con el fin de realizar una transformación profunda al sistema de educación pública, informó la institución.

Con un presupuesto de inversión de $1,501 millones para este año y una ejecución de 3,5% a marzo, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la institución ejecuta programas para ampliar el acceso de herramientas digitales en el país, se concluye según las cifras facilitadas a este medio.

Son 134 proyectos de infraestructura que superan los $542 millones y se proyecta invertir cerca de $573 millones en laptops y softwares.

La transformación digital se perfila como la primera gran apuesta del ministerio bajo la actual administración. En esa línea, la entidad resalta la reestructuración de la contratación del servicio de internet escolar, resultado de una revisión técnica del convenio marco de tecnología.

Según la información brindada por el Meduca a La Estrella de Panamá bajo la ley de Transparencia, el esquema previo de adquisición del servicio internet en los planteles implicaba pagos cercanos a $1,500 millones, mientras el nuevo modelo alcanza $45 millones, bajo un Convenio Marco, que la entidad describe como más eficiente.

A esto se suma el proyecto que impulsó la entidad desde el inicio de la actual administración: dar una laptop a cada uno de sus estudiantes y cuerpo docente.

Para esto, Meduca estaría invirtiendo unos $573 millones en computadoras portátiles y licencias del software Microsoft.

Actualmente el proyecto de laptops se encuentra en licitación, y este viernes 22 de mayo,culmina la presentación de propuestas, según la plataforma Panamá Compra.

Entre todos los proyectos tecnológicos, la inversión destinada por el Meduca es de un 42% de su presupuesto de inversión.