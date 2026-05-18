La pieza en común entre Saab y Hage Jalil que abrió una nueva era de extradiciones entre Venezuela, Panamá y Estados Unidos

Durante décadas, Venezuela sostuvo una posición casi intocable: no entregar ciudadanos venezolanos a otros países. La prohibición está establecida en el artículo 69 de la Constitución y fue utilizada históricamente como un muro legal frente a solicitudes de extradición internacionales.Sin embargo, dos casos recientes comenzaron a desmontar ese principio histórico y hoy generan enorme controversia: la entrega de Álex Saab a Estados Unidos y la extradición de Ali Zaki Hage Jalil a Panamá.Aunque ambos expedientes son completamente distintos —uno relacionado con presunta corrupción financiera y otro vinculado al terrorismo internacional— existe un punto clave que conecta ambos casos: los dos hombres poseían nacionalidad venezolana al momento de ser enviados fuera del país.