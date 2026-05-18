Vamos: las grietas, la elección de la directiva legislativa y la apuesta por un partido

Tras varias semanas de ásperos enfrentamientos entre el contralor general de la República, Anel Flores, y los diputados de la bancada Vamos, por la retención de salarios a funcionarios, el conflicto dio un giro tan rápido como inesperado, con un acuerdo exprés que podría dividir a Vamos y repercutir en la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio.

La Contraloría impuso licencias sin sueldo a al menos 40 funcionarios que laboran en los despachos de ocho diputados independientes, una medida polémica que ni la Asamblea ni los funcionarios habrían solicitado, según documentos de la Dirección de Recursos Humanos de la institución a los que tuvo acceso este medio. Se trataba de los despachos de Luis Duke, Janine Prado, Agusto Palacios, Jhonatan Vega, Alexandra Brenes, Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán y Roberto Zúñiga.

La decisión fue calificada de “extorsión” y, según denunciaron, respondía a motivaciones políticas vinculadas a su postura frente al polémico proyecto de ley sobre el uso de bioetanol. La iniciativa, actualmente en debate en el Legislativo, podría favorecer a empresas azucareras ligadas a la familia del contralor, como reveló una investigación de La Estrella de Panamá.

Flores respondió insinuando que entre los independientes había “botellas”, es decir, funcionarios que cobraban sin trabajar y que firmaban “planas”, lo que motivó las investigaciones que adelanta la Contraloría, escalando así el conflicto.

“Le quedó grande el puesto que le regalaron 47 diputados. Un cargo que solo ha utilizado para mentir y beneficiarse personalmente, así como a sus allegados. El país sabe quién es el contralor; no hace falta explicarlo. Con cada declaración queda más en evidencia su incapacidad”, respondió con dureza Chong en X, quien, junto a los diputados afectados, presentó una querella penal contra Flores por extralimitación de funciones y abuso de poder.

Parte de la bancada cerró filas y acusó a Flores de “mentiroso”, además de denunciar violaciones al debido proceso, inconsistencias en la documentación y selectividad en la retención salarial. De los 17 miembros de la bancada, solo ocho están siendo investigados y su personal quedó sin pagos, en algunos casos durante más de dos meses.

Origen de las fisuras

El asunto no dejaba de escalar y, cuando parecía que estaba en un punto muerto, el pasado lunes 11 de mayo el conflicto dio un giro fugaz e inusitado que se fraguó en una reunión de poco más de 40 minutos en una oficina del edificio Rubén Darío Carles, sede principal de la Contraloría, donde se resolvió todo en una sentada.

Para el encuentro con Flores, propiciado por el jefe del Partido Panameñista y presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, fue convocado el diputado Zúñiga. Dos semanas antes, se había frustrado una reunión similar para resolver el asunto. A la reunión, que tomó por sorpresa a otros diputados de la bancada, también asistieron el vicepresidente de la bancada, el diputado Duke, y el diputado Manuel Cohen, miembro del partido Cambio Democrático, mencionado por personas cercanas al encuentro como uno de los articuladores del acercamiento.

Al mismo tiempo que ocurría el encuentro, el líder de Vamos, Juan Diego Vásquez, sostenía una reunión virtual con los funcionarios afectados por la retención de salarios, en medio del creciente malestar de funcionarios que acumulaban varias quincenas sin cobrar.

Distintas fuentes cercanas al grupo independiente confirmaron a este medio que tanto Vásquez como varios diputados de la bancada fueron tomados por sorpresa por la reunión y se enteraron apenas minutos antes de que el encuentro tuviera lugar.

Ese mismo lunes, más tarde, tras concluir la reunión, Zúñiga reunió a los funcionarios y a algunos diputados afectados, a quienes explicó lo conversado con el contralor Flores y el presidente de la Asamblea. Entre los compromisos del contralor estaría levantar las investigaciones sobre los funcionarios, además de cambiar el estatus de “licencia sin sueldo” y liberar los salarios. No retirarían la denuncia penal y todo el acuerdo “no venía” condicionado a compromisos políticos. Un pacto que generó incomodidad entre un sector de la bancada, que prefería mantener una postura más dura antes que optar por la negociación.

“Nosotros fuimos, conversamos, no nos comprometimos a nada y eso se verá en nuestras acciones. Con el tema del bioetanol vamos a seguir igual, es decir, con nuestras posturas; por lo menos en mi caso, no a la obligatoriedad”, aseguró Duke a La Estrella de Panamá, quien también negó que la reunión tuviera relación con algún acuerdo con Herrera o con la votación del 1 de julio.

Herrera figura entre los aspirantes a la presidencia de la Asamblea, en una reelección para la que estaría tejiendo apoyos en la mayoría de las bancadas, incluida Vamos. Un debate que podría profundizar aún más las grietas dentro de la bancada independiente.

Una fractura que viene desde la discusión de las reformas a la Caja de Seguro Social, en marzo de 2025, aunque antes hubo algunas diferencias que no hicieron mella en la bancada. Los diputados de la coalición terminaron votando divididos por el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, el cual generó protestas.

En medio del debate de las reformas a la CSS, varios diputados acudieron a un almuerzo político convocado por el presidente José Raúl Mulino, pese al llamado de Vásquez a no asistir.

Las diferencias volvieron a aflorar en agosto de 2025, durante la elección de los miembros de las comisiones de Gobierno y Credenciales de la Asamblea, en la que la bancada no votó en bloque y algunos diputados de la coalición hablaron de “traiciones”.

En abril pasado, las grietas volvieron a evidenciarse durante la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, Jaime Barroso, cuando los diputados Jorge Bloise, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego rompieron la línea de Vamos al votar por Alfredo Juncá. A esto se sumaría la expulsión del diputado Saldaña, por desobedecer la línea en la votación del subcontralor Omar Castillo, y la renuncia de Manuel Cheng, también por diferencias internas.

Ahora, aunque no se ha abierto el debate formal dentro de Vamos sobre las estratégicas elecciones del próximo 1 de julio, un sector de la bancada estaría considerando respaldar la reelección de Herrera para la presidencia de la Asamblea, lo que generaría más diferencias dentro de la coalición.

Una elección que ya comenzó a tomar temperatura en la Asamblea, donde el oficialista Realizando Metas ha dejado claro que apostará por un candidato propio. Los diputados Luis Eduardo Camacho y Dana Castañeda suenan como las cartas del colectivo oficialista. Un escenario que podría complicar el tablero para Herrera, quien necesitaría asegurar, al menos de forma parcial, el respaldo de la bancada independiente.

La diputada Brenes, quien señaló que también se enteró por los medios de la reunión con Flores, confirmó a este medio que aún no se ha definido si la bancada irá con candidato propio o respaldará otra propuesta, aunque no oculta sus críticas a Herrera, a quien considera que “no cumplió” con sus promesas, como la reducción de las planillas y una mayor transparencia.

Sobre lo acordado en el encuentro con Flores y su impacto —o no— en las elecciones de la Asamblea, estima que “únicamente lo sabremos el primero de julio”.

Aunque Brenes y Duke reconocen que existen diferencias internas, niegan que haya una fragmentación en la bancada. En medio de este escenario, tanto diputados como la dirigencia del movimiento Vamos, encabezadas por los exdiputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, hablan de la posibilidad de convertirse en un partido político.

Ayer, Duke lo reiteró: la coyuntura electoral empuja a la coalición a iniciar ese camino, en la que no solo estarán los diputados también las autoridades locales que ganaron en las pasadas elecciones bajo el abanderamiento de Vamos: la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, el alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro y 12 representantes de corregimientos.