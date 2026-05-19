Sector pesquero y ARAP alcanzan acuerdos para monitoreo y horarios en puertos

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y representantes del sector pesquero alcanzaron una serie de acuerdos dirigidos a mejorar el control de desembarque de productos y facilitar las operaciones en los principales puertos del país.

El administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, informó que entre las medidas acordadas se encuentra la reestructuración de la estrategia de control de desembarques pesqueros, lo que permitirá mantener inspecciones y monitoreos durante las 24 horas en puertos estratégicos como Panamá, Vacamonte y Juan Díaz.

Según el funcionario, la entidad contará con personal permanente para supervisar las capturas y trabajar de manera coordinada con los pescadores, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y el orden en la actividad pesquera nacional.

Otro de los temas abordados fue la implementación del monitoreo satelital para embarcaciones palangreras a través del sistema VMS, establecido en la Ley No. 204 y el Decreto No. 13. Este mecanismo obliga a las embarcaciones medianas y de gran escala a transmitir su ubicación al centro de monitoreo de la ARAP.

Aunque los representantes del sector manifestaron su disposición de cumplir con la normativa, señalaron que la medida representa un gasto considerable para más de 100 embarcaciones, debido a la adquisición de transmisores y al pago mensual del servicio satelital.

Ante esta situación, el Gobierno y los gremios pesqueros acordaron evaluar mecanismos de financiamiento que permitan reducir el impacto económico sobre los pescadores.

Carrasquilla indicó que actualmente el sector enfrenta dificultades vinculadas al aumento en los costos del combustible y a las afectaciones climáticas provocadas por el fenómeno de El Niño, por lo que el Estado busca evitar nuevas cargas económicas para la industria pesquera.

Los temas discutidos continuarán analizándose en una Mesa Técnica que será instalada el próximo 25 de mayo, con participación de ministros y representantes del sector, siguiendo instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino.

En ese espacio también se evaluará la nueva reglamentación pesquera y posibles alternativas para facilitar las operaciones de los distintos grupos pesqueros del país.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Pescadores Independientes del Mercado del Marisco, Santiago Escartín, calificó como positivos los acuerdos alcanzados con la ARAP, especialmente la ampliación de los horarios de operación en los puertos pesqueros.

“El Mercado del Marisco inicia su comercialización desde las 11 de la noche, por lo tanto no era viable establecer un horario específico de cierre”, expresó el dirigente pesquero”, expresó Escartín.

De acuerdo con el dirigente, la ARAP se comprometió a emitir un comunicado oficial ampliando los horarios de operación en los puertos de Panamá, Vacamonte y el embarcadero de Juan Díaz, considerados puntos clave para el desembarque y comercialización de productos pesqueros.