Procuraduría confirma muerte de la fiscal Patricia Ossa y captura de sospechoso

La muerte de la fiscal adjunta Patricia Soledad Ossa ha generado reacciones de distintas entidades de seguridad y justicia del país, que expresaron sus condolencias y reiteraron su apoyo a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La Procuraduría General de la Nación confirmó el fallecimiento de una de sus colaboradoras en un hecho que continúa bajo investigación y anunció la aprehensión de un sospechoso vinculado al caso. A través de un comunicado, la institución manifestó sus condolencias a los familiares y amistades de la funcionaria, además de reafirmar su compromiso con la investigación de los delitos y la presentación de los responsables ante los tribunales de justicia.

Por su parte, la Policía Nacional lamentó el fallecimiento de Ossa, y destacó el compromiso y la dedicación que la fiscal mantuvo durante su trayectoria dentro del sistema judicial panameño. La entidad también expresó su respaldo al Ministerio Público y aseguró que pondrá a disposición todas sus capacidades operativas e investigativas para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El Servicio Nacional de Fronteras también emitió un pronunciamiento en el que manifestó su “profundo pesar” por la muerte de la funcionaria. La institución extendió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de labores de la fiscal adjunta y reiteró su disposición de colaborar con las investigaciones, en apego a la ley y al fortalecimiento del Estado de derecho.

Una investigación en curso

La noche de este 18 de mayo se reportó que una fiscal adjunta del Ministerio Público había perdido la vida tras ser impactada de bala por su pareja, en Pueblo Nuevo.

Reportes preliminares indican que tras los hechos la fiscal había sido trasladada al Hospital Santa Fe en estado grave, pero no sobrevivió.