ARAP anuncia reclasificación de naves tras cuestionamientos por falta de VMS

A pesar de que Panamá adoptó en 2020 el Acuerdo de Escazú y este establece el principio de progresividad ambiental, el país está evitando cumplir controles más estrictos a nivel pesquero so pretexto de una norma posterior, lo que según abogados es una violación al acuerdo internacional.

El administrador de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) , Eduardo Carrasquilla Dutari, excusó que barcos palangreros no usen, ni se les exija, el monitoreo satelital (o VMS) -como lo obliga el Decreto 126 de 2017 que estableció esta norma para todas las naves que usen el arte de pesca del palangre.

“En el año 2023 (este decreto) fue modificado con la última ley de pesca que tenemos. El decreto 13 eliminó esa obligatoriedad”, dijo Carrasquilla Dutari ayer en TVN Noticias.

El decreto 13, que cita Carrasquilla, indica que la autoridad podrá establecer la obligatoridad del VMS para los buques de pesca de pequeña escala o artesanales acorde a las necesidades de ordenamiento y manejo pesquero, así como de seguimiento, control y vigilancia. No obstante, el decreto 126 de 2017 no fue eliminado.

“No cabe duda que la ARAP está violando el acuerdo de Escazú, que entre otras cosas tiene el principio de no regresión en materia ambiental. No se pueden disminuir los niveles de protección ambiental que existen por una norma más flexible”, explicó el abogado Donaldo Sousa Guevara, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental.

La entrevista de Dutari surge posterior a los reportes periodísticos: “Descontrol pesquero: solo 14% de la flota palangrera tiene monitoreo satelital” y “Una flota pesquera enmascarada y bitácoras sin revisar: otra ‘coexistencia’ normativa de la ARAP”, publicados el 23 y 24 de marzo pasado por este diario.

La investigación periodística detalló que a julio de 2025 solo el 14% de la flota palangrera tiene monitoreo satelital.

A esta conclusión se llegó al solicitar a la ARAP la lista de embarcaciones de servicio interior o locales y que solo pescan en aguas jurisdiccionales de Panamá, con sus propietarios y VMS, y cruzarla con la lista de la flota nacional que reportaba el portal de la institución en ese momento, buscando coincidencias.

A su vez, el reportaje también evidenció que barcos palangreros, -el arte de pesca que consiste en una línea larga de la que cuelgan anzuelos-, con características industriales estan registrados en la ARAP como “de pequeña escala”, lo que evita controles.

La falta de verificación por la autoridad fiscalizadora de la bitácora producto de la pesca fue otra de las revelaciones periodísticas.

De igual manera, que barcos palangreros “de pequeña escala” habían sido detectados en la Cordillera de Coiba, donde está prohibido todo tipo de pesca, en 2024 y 2025, y que algunos no habían sido sancionados ya que por la falta de VMS no se tenía certeza de su ubicación exacta.

En la entrevista en TVN, Dutari indicó que la ARAP está en proceso de “reordenamiento y reclasificación” de unas 215 naves con el objetivo de que “en un breve plazo” puedan emitir satelitalmente su posición para garantizar que los barcos pesquen en las zonas permitidas.

Según la ARAP, al día de hoy el 34% de la flota palangrera usa el monitoreo satelital, es decir más de la mitad carece de ella.

El próximo mes, según Dutari, 112 barcos entrarán en la categoría de usar el VMS para que el porcentaje llegue a 66% porque las embarcaciones de gran escala lo mantienen.

No obstante, al efectuar el cruce de datos buscando coincidencias, La Decana encontró que algunos barcos industriales tampoco tenían VMS, a julio de 2025

“Hay deficiencias tremendas en el monitoreo satelital, los panameños tenemos que exigir que la ARAP cumpla con todas las normas nacionales e internacionales en la pesca”, recomendó el jurista Sousa.

La ARAP mantiene el control pesquero a través del monitoreo satelital o VMS, así como también “con patrullajes marino costeros” además del control de las descargas”, añadió Carrasquilla Dutari.

En este sentido, testimonios recabados por este diario confirmaron que no se están controlando las descargas de la pesca, lo que fue confirmado por la ARAP y explicado por la “coexistencia de normas”.

Y en cuanto a los operativos, el último reportado en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval fue en enero de 2025 y según fuentes de la ARAP no se efectúan patrullajes marinos en la capital por falta de recursos.

La falta de trazabilidad pesquera es uno de los puntos que evalúa la Unión Europea y por lo que Panamá tiene, desde 2019, la tarjeta amarilla por no colaborar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Por su parte, la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá manifestó su respaldo a la ARAP y rechazó que existiera descontrol pesquero.

La cámara expresó que los procesos de “actualizaciónregulatoria responden a una necesaria modernización del marco normativo y no pueden ser interpretados como señales de descontrol institucional, sino como parte de una transición hacia un sistema más robusto, transparente y competitivo”, cita un reciente comunicado.