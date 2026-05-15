El plan de Panamá para imitar el éxito tecnológico de Dubái

La urgencia por actualizar los procesos burocráticos en las zonas francas de Panamá quedó en evidencia durante la versión 12 del Congreso Mundial de Zonas Francas 2026. El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, sostuvo un encuentro con directivos de la International Free Zone Authority (IFZA) de Dubái, con el objetivo de evaluar mejoras en el otorgamiento de licencias para usuarios de servicios modernos, un sector donde el país registra un marcado rezago frente a competidores globales.

El diálogo surge en paralelo con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos (Enesm-PA). Con esta iniciativa, el MICI pretende forzar un crecimiento en la economía local y arrastrar al país hacia los estándares operativos que mantienen mercados líderes como Singapur, Estonia, el Reino Unido y el propio Dubái. La Dirección General de Zonas Francas intenta acelerar su digitalización para mitigar las trabas actuales.

“Los procesos de licenciamiento para usuarios de zonas francas se realizan completamente en línea, pueden gestionarse en inglés y toman entre tres y cinco días hábiles”, señalaron los representantes de IFZA (Patrick Kuehl y Markus Raiser), al exponer las ventajas operativas que implementó Dubái para atraer firmas de software, marketing digital y consultoría.

La administración de las zonas francas panameñas intenta capitalizar la inestabilidad internacional. La actual coyuntura geopolítica en el Golfo Pérsico, junto con las mutaciones en los flujos globales de inversión, transformó a Panamá en un destino de refugio potencial para nómadas digitales y transnacionales tecnológicas que demandan plataformas conectadas, seguras y, sobre todo, libres de trabas administrativas.

En la reunión oficial participaron Rodrigo Jaén, director general de Zonas Francas del MICI, y Oscar García, en representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Por parte de IFZA, operador que ya cuenta con operaciones en el territorio panameño, asistieron los ejecutivos Patrick Kuehl y Markus Raiser, quienes aportaron los modelos de agilidad comercial que el MICI busca replicar.