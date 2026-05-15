Permiso Temporal de Circulación digital: así se tramita en Panamá

La Alcaldía de Panamá implementó un nuevo sistema para obtener el Permiso Temporal de Circulación mediante dos modalidades: solicitud digital y entrega física en formato sticker a través del Centro de Entrega de Placa (CEP).

Modalidad digital

Los conductores podrán realizar todo el trámite en línea a través de la plataforma Alcaldía Digital. Una vez aprobada la solicitud y validada la información, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico con el permiso digital y un enlace de acceso.

El documento podrá:

descargarse en el celular,agregarse a Wallet Digital en dispositivos Android y Apple,y ser verificado mediante código QR por las autoridades en tiempo real.

Modalidad física

La segunda opción consiste en retirar un sticker físico en el Centro de Entrega de Placa (CEP).

Para obtenerlo, el propietario deberá:

estar paz y salvo con la Alcaldía,contar con revisado vehicular vigente,y presentar únicamente la cédula.

Si el trámite lo realiza un tercero, deberá llevar una autorización firmada por el propietario del vehículo.

La Alcaldía aclaró que tanto el permiso digital como el sticker físico aplicarán únicamente para vehículos del plan regular 2026 y no para autos nuevos modelo 2026.