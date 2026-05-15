Plan militar de Estados Unidos une a seis países ante crisis

Tropas de Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belice y República Dominicana concluyeron el ejercicio multinacional anual CENTAM Guardian 2026. Las maniobras operacionales se concentraron en el departamento de La Unión, El Salvador, con el objetivo de unificar las capacidades de respuesta táctica ante crisis concurrentes en el hemisferio.

Durante las jornadas tácticas, personal del Cuarto Batallón de Reconocimiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC) instruyó a miembros de la Primera Brigada de Infantería de Marina de El Salvador. El adiestramiento especializado incluyó el manejo del fusil de precisión avanzado Mk 22 (Advanced Sniper Rifle).

El Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) coordinó el despliegue a través de entidades aliadas como la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo y las Fuerzas del Cuerpo de Marines del Sur. La agenda operativa priorizó la estandarización de tácticas de combate y misiones de rescate.

La delegación estadounidense enfatizó que estas maniobras buscan consolidar “una interoperabilidad fluida en tiempos de crisis y respuesta a contingencias”. Asimismo, las fuentes oficiales señalaron que el despliegue funciona como una vía para estar “demostrando un frente unido contra los desafíos compartidos de seguridad regional”.

El ejercicio, de carácter recurrente, busca mitigar las vulnerabilidades logísticas que enfrentan las fuerzas de seguridad centroamericanas ante amenazas transnacionales o desastres climáticos que requieran despliegues de gran envergadura.