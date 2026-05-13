Marines de Estados Unidos realizaron maniobras en selva panameña

Militares del Cuerpo de Marines y del Ejército de Estados Unidos participaron junto a instituciones de seguridad de Panamá en el Curso de Operaciones en Selva realizado en la Base Aeronaval Cristóbal Colón, en Panamá.

La jornada formó parte de los ejercicios de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países. Según la información difundida por el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), el entrenamiento buscó fortalecer la capacidad operativa frente a amenazas compartidas en la región.

El programa incluyó maniobras conjuntas entre efectivos estadounidenses y miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Sistema de Protección Institucional (SPI).

Southcom sostuvo que el curso formó parte de “múltiples compromisos de seguridad entre Estados Unidos y Panamá” orientados a reforzar la seguridad regional y garantizar la protección del Canal de Panamá.

“El curso de selva es uno de varios compromisos de seguridad entre Estados Unidos y Panamá que fortalecen la seguridad regional frente a amenazas compartidas y garantizan la protección del Canal de Panamá”, indicó Southcom en su comunicación oficial.

En la actividad participaron representantes del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Fuerzas Marinas del Sur, la Embajada de Estados Unidos en Panamá y unidades militares vinculadas al Ejército estadounidense.

La información se divulgó a través de plataformas oficiales de Southcom y cuentas institucionales vinculadas a la cooperación bilateral en seguridad.