Las 5 noticias que debes leer hoy | 13 de mayo

Diputados protagonizan fuerte choque por traslado de $26.5 millones en la Asamblea

La discusión por millonarios traslados de partidas elevó la tensión entre diputados durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, generando enfrentamientos y cuestionamientos sobre el uso de los fondos públicos.

Lotería Nacional activa plataforma propia tras suspensión de Lotto y Pega 3

La Lotería Nacional de Beneficencia implementó un sistema alterno luego de la suspensión de la plataforma utilizada para Lotto y Pega 3, con el objetivo de mantener operativos los sorteos y evitar afectaciones a los jugadores.

IMA realizará Agroferias este 15 de mayo en varias provincias del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció nuevas Agroferias con venta de alimentos a bajo costo en provincias como Panamá, Veraguas, Chiriquí, Coclé y Bocas del Toro desde las 8:00 a.m.

Chapman respalda excluir registro de buques del proyecto de sustancia económica

El ministro Felipe Chapman defendió la exclusión del registro de buques dentro del proyecto de sustancia económica, argumentando la importancia estratégica del sector marítimo para Panamá.

Ministerios solicitan nuevos traslados de partidas ante la Comisión de Presupuesto

Diversas entidades del Gobierno acudieron a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar traslados de partidas destinados a funcionamiento, proyectos e inversiones estatales.