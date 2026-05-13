Chapman respalda excluir registro de buques en proyecto de Sustancia Económica

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el debate sobre el proyecto de ley de sustancia económica avanza “a muy buen ritmo” en la Asamblea Nacional, tras una primera semana de consultas en la que se han escuchado voces a favor y en contra, así como propuestas que, según dijo, “crean valor” y enriquecen la discusión. Chapman subrayó que el proceso ha sido constructivo y democrático, aunque reconoció que algunos participantes se han limitado a expresar su desacuerdo sin aportar argumentos de fondo ni alternativas. “Estoy realmente satisfecho con el buen avance y el debate de altura que se está dando”, afirmó.

Exclusión

En cuanto a las exigencias del sector marítimo, el ministro reveló que representantes del derecho marítimo han solicitado que se exonere del alcance de la ley al registro de buques panameños, argumentando que la operación de un barco con bandera nacional ya constituye prueba suficiente de sustancia económica. Chapman se mostró favorable a esta propuesta: “A mí me gusta la idea de que sea excluido también, y ojalá podamos lograrlo”, señaló. Durante el debate de este martes, Jazmina Rovi, en representación de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), elogió el proyecto de Sustancia Económica destacando la importancia de que Panamá se adhiera a estándares internacionales. Sin embargo, advirtió que se necesitan modificaciones importantes para no impactar a la marina mercante y el registro de naves. Entre las recomendaciones que brindó es la de crear una excepción para las embarcaciones. “Para los efectos de la presente ley, no se considerará como actividad relevante sujeta a requisitos de sustancia económica, la mera tenencia, propiedad o titularidad de naves inscritas exclusivamente bajo servicio internacional de la marina mercante de la República de Panamá”, recitó Rovi, citando el texto propuesto por Apademar. “En consecuencia, las entidades cuya actividad se limite a la propiedad y entregar en fletamento dichas naves, no estarán obligadas a cumplir con los requisitos de sustancia económica establecidos en la presente ley”, añadió.

La propuesta