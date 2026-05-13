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Agroferias del IMA este 15 de mayo: conoce las provincias y sedes donde venderán alimentos baratos

El IMA recordó a los asistentes llevar su cédula y bolsa reutilizable para realizar las compras.
El IMA recordó a los asistentes llevar su cédula y bolsa reutilizable para realizar las compras. Redes sociales
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Laura Chang
  • 13/05/2026 15:55
Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m. y se desarrollarán en provincias y comarcas del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas Agroferias para este viernes 15 de mayo de 2026 en distintos puntos de Panamá, donde los ciudadanos podrán comprar alimentos a precios accesibles.

Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m. y se desarrollarán en provincias y comarcas del país, incluyendo Chiriquí, Coclé, Colón, Panamá, Veraguas, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé.

El IMA recordó a los asistentes llevar su cédula y bolsa reutilizable para realizar las compras.

Estas son las sedes de las Agroferias del IMA

Chiriquí

- Cancha Comunal de Aserrío, distrito de Bugaba

Coclé

- Casa Comunal de El Copé de Olá, distrito de Olá

Colón

- Cancha multiuso del corregimiento de Piña, distrito de Chagres

Veraguas

- Estacionamientos del estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago

Panamá

- Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia, distrito de Panamá

Bocas del Toro

- Plaza de las Banderas, distrito de Changuinola

Comarca Ngäbe Buglé

- Comunidad de El Lajero, distrito de Nole Duima

Recomendaciones para asistir

Las autoridades recomiendan llegar temprano debido a la alta demanda registrada en anteriores jornadas.

Hora de inicio:

- 8:00 a.m.

- Llevar cédula

- Llevar bolsa reutilizable

El IMA continúa realizando estas ferias en diferentes provincias como parte de las medidas para apoyar la economía familiar y garantizar el acceso a alimentos a bajo costo.

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