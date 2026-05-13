Agroferias del IMA este 15 de mayo: conoce las provincias y sedes donde venderán alimentos baratos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas Agroferias para este viernes 15 de mayo de 2026 en distintos puntos de Panamá, donde los ciudadanos podrán comprar alimentos a precios accesibles.Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m. y se desarrollarán en provincias y comarcas del país, incluyendo Chiriquí, Coclé, Colón, Panamá, Veraguas, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé.El IMA recordó a los asistentes llevar su cédula y bolsa reutilizable para realizar las compras.Estas son las sedes de las Agroferias del IMA<b>Chiriquí</b>- Cancha Comunal de Aserrío, distrito de Bugaba<b>Coclé</b>- Casa Comunal de El Copé de Olá, distrito de Olá<b>Colón</b>- Cancha multiuso del corregimiento de Piña, distrito de Chagres<b>Veraguas</b>- Estacionamientos del estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago<b>Panamá</b>- Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia, distrito de Panamá<b>Bocas del Toro</b>- Plaza de las Banderas, distrito de Changuinola<b>Comarca Ngäbe Buglé</b>- Comunidad de El Lajero, distrito de Nole Duima<b>Recomendaciones para asistir</b>Las autoridades recomiendan llegar temprano debido a la alta demanda registrada en anteriores jornadas.<b>Hora de inicio: </b>- 8:00 a.m.- Llevar cédula- Llevar bolsa reutilizableEl IMA continúa realizando estas ferias en diferentes provincias como parte de las medidas para apoyar la economía familiar y garantizar el acceso a alimentos a bajo costo.