Agroferias del IMA: Lugares de venta de este viernes 8 de mayo

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este viernes 8 de mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Lugares de venta de Agroferias del IMA del viernes 8 de mayo

Para el viernes 8 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Plaza de Las Cruces en La Estrella en el distrito de Bugaba.

-Coclé: Casa Comunal de Bajo Grande en Las Lomas distrito de La Pintada.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de La Florida en La Trinidad distrito de Capira.

-Veraguas: Primer ciclo de El Espinal en El Potrero distrito de Calobre y en la Casa Comunal de Llano Grande distrito de La Mesa.

-Panamá: Gimnasio de Agua Buena corregimiento de Chilibre en el distrito de Panamá.

-Panamá Este: Majé Cordillera en el distrito de Chepo.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Barranquilla en el distrito de Kankintú y en la comunidad de Kikari en el distrito de Munä.