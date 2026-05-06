Agroferias del IMA: Lugares de venta de este viernes 8 de mayo

Para el viernes 8 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Chiriquí: </b>Plaza de Las Cruces en La Estrella en el distrito de Bugaba.<b>-Coclé: </b>Casa Comunal de Bajo Grande en Las Lomas distrito de La Pintada.<b>-Panamá Oeste: </b>Casa Comunal de La Florida en La Trinidad distrito de Capira.<b>-Veraguas: </b>Primer ciclo de El Espinal en El Potrero distrito de Calobre y en la Casa Comunal de Llano Grande distrito de La Mesa.<b>-Panamá: </b>Gimnasio de Agua Buena corregimiento de Chilibre en el distrito de Panamá.<b>-Panamá Este: </b>Majé Cordillera en el distrito de Chepo.<b>-Comarca Ngäbe Buglé: </b>Comunidad de Barranquilla en el distrito de Kankintú y en la comunidad de Kikari en el distrito de Munä.