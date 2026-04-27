Agroferias del IMA este miércoles 29 de abril: Conoce los puntos de venta

Para el miércoles 29 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Darién:</b> Comunidad de Río Bonito, en Río Congo Arriba en el distrito de Santa Fe.<b>-Panamá: </b>Predios de la Iglesia Santa Teresita, Avenida México en Calidonia en el distrito de Panamá.<b>-Panamá Oeste: </b>Casa Comunal de Ciri Grande en el distrito de Capira.<b>-Chiriquí: </b>Cancha pública de Santo Domingo en el distrito de Bugaba.<b>-Herrera:</b> Cancha comunal de Sabana Grande en el distrito de Pesé.<b>-Veraguas: </b>Junta Comunal de Pixvae en el distrito de Las Palmas y la casa Local de Guías Arriba en el distrito de Calobre.<b>-Panamá Este:</b> Pigandí y Palmas Bellas en Tortí en el distrito de Chepo.<b>-Coclé: </b>Casa local de Barreta en El Palmar en el distrito de Olá.<b>-Comarca Ngäbe Buglé: </b>Comunidad de Buena Vista en el distrito de Jirondai.