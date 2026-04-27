Agroferias del IMA este miércoles 29 de abril: Conoce los puntos de venta

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este miércoles 29 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del IMA del miércoles 29 de abril

Para el miércoles 29 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Darién: Comunidad de Río Bonito, en Río Congo Arriba en el distrito de Santa Fe.

-Panamá: Predios de la Iglesia Santa Teresita, Avenida México en Calidonia en el distrito de Panamá.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Ciri Grande en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Cancha pública de Santo Domingo en el distrito de Bugaba.

-Herrera: Cancha comunal de Sabana Grande en el distrito de Pesé.

-Veraguas: Junta Comunal de Pixvae en el distrito de Las Palmas y la casa Local de Guías Arriba en el distrito de Calobre.

-Panamá Este: Pigandí y Palmas Bellas en Tortí en el distrito de Chepo.

-Coclé: Casa local de Barreta en El Palmar en el distrito de Olá.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Buena Vista en el distrito de Jirondai.